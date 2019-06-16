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Son dakika haberi: ' Kralı' olduğu ortaya çıkan İmamoğlu canlı yayında iddialara cevap veremedi

'nin merakla beklediği Başkan adayı ve adayı İmamoğlu'nun canlı yayını başladı. İmamoğlu'nun ise verdiği cevapların daha önce ki konuşmalarıyla çelişmesi gözlerden kaçmadı. “Alt katı ahır olan 60 metrekarelik evde büyüdüm” deyip gariban ve mağdur pozlarına bürünen CHP adayı İmamoğlu, kralı çıktı. İmamoğlu, babası ve eşinin üzerine kayıtlı en az 32 ofis, 23 mesken-daire, 25 dükkan, 5 villa ve 37 arsa var. Mal varlığı için mahkemeden ‘gizlilik’ kararı aldıran İmamoğlu, Beylikdüzü’ndeki dahil, birçok projenin de gizli ortağı... Ancak tüm bunlara rağmen canlı yayında iddialara cevap veremedi..

Giriş Tarihi: 16.6.2019 23:21 Güncelleme Tarihi: 16.6.2019 23:29
Son dakika haberi: 'Emlak Kralı' olduğu ortaya çıkan İmamoğlu canlı yayında iddialara cevap veremedi
Türkiye'nin merakla beklediği AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı İmamoğlu'nun canlı yayını başladı. İmamoğlu'nun ise verdiği cevapların daha önce ki konuşmalarıyla çelişmesi gözlerden kaçmadı. "Alt katı ahır olan 60 metrekarelik evde büyüdüm" deyip gariban ve mağdur pozlarına bürünen CHP adayı İmamoğlu, emlak kralı çıktı. İmamoğlu, babası ve eşinin üzerine kayıtlı en az 32 ofis, 23 mesken-daire, 25 dükkan, 5 villa ve 37 arsa var. Mal varlığı için mahkemeden 'gizlilik' kararı aldıran İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki Park Teras AVM dahil, birçok projenin de gizli ortağı... Ancak tüm bunlara rağmen Ekrem İmamoğlu canlı yayında iddialara cevap veremedi..
CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu emlak kralı çıktı!

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Son dakika haberi: 'Emlak Kralı' olduğu ortaya çıkan İmamoğlu canlı yayında iddialara cevap veremedi
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