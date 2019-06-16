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Son dakika haberi: 'nun inkar ettiği ile ilişkisi belgelerle ortada! Ekrem İmamoğlu...

adayı , Cumhur İttifakı adayı ile ortak yayında soruları yanıtladı. İmamoğlu, kendisine yöneltilen sorusuna "benim hiçbir ilgi ve alakam olmamıştır" dedi. İmamoğlu'nun bu son dakika açıklaması, akıllara geçmişte FETÖ ile kurduğu temasları ve FETÖ'nün kendisine olan desteği akıllara getirdi. İşte Ekrem İmamoğlu'nun inkar ettiği FETÖ ilişkisi...

Giriş Tarihi: 17.6.2019 00:07 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 00:07
Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun inkar ettiği FETÖ ile ilişkisi belgelerle ortada! Ekrem İmamoğlu...
CHP adayı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında kendisine yöneltilen FETÖ ile ilşkiniz var mı sorusuna "ilgim, temasım, alakam yok" diyerek cevap verdi. İmamoğlu'nun bu yalanlaması, akıllara FETÖ'nün kendisine olan desteğini ve geçmişteki temasları akla getirdi.



FETÖ'CÜLERE DESTEĞE KOŞMUŞ!
FETÖ kanallarının müdavimi Ekrem İmamoğlu, 2013 dershane krizinde de FETÖ'cülerin sesi olmuş. Ortaya çıkan yeni bulgular, İmamoğlu'nun FETÖ kanallarına ve dershanelerine destek ziyaretleri gerçekleştirdiğini gösteriyor..



ARALARINDAN SU SIZMIYOR!
FETÖ kanalı STV'de yorumculuk yapan, adeta kanalın müdavimi olan Ekrem İmamoğlu'nun o günlerde FETÖ'cülerle arasından su sızmamış!

Gerek FETÖ gazetelerine gerek kanallarına destek ziyaretlerine koşan İmamoğlu, FETÖ'cüler tarafından "ilgi ve alaka" ile karşılanmış!



YEREL SEÇİMLERDEN SONRA İLK RÖPORTAJ YİNE FETÖ'YE!
İmamoğlu'nun FETÖ bağlantılarının derinliği her geçen gün yeni bulgularla karşımıza çıkıyor! Dershanelerin kapatılma döneminde FETÖ'nün sözcülüğünü yapan İmamoğlu, 2014 yerel seçimlerinden sonra da ilk röportajını yine FETÖ'nün yayın organı ZAMAN'a vermiş!

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Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun inkar ettiği FETÖ ile ilişkisi belgelerle ortada! Ekrem İmamoğlu...
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