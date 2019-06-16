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Son dakika: 'Particilik yapmayın' diyen 'na 'da gibi cevap

adayı 'nun 'particik yapmayın' sözlerine adayı Binalı Yıldırım'dan gibi cevap. Yıldırım: Biz partizanlık yapıyorsak, adres bizeyse bunu şiddetle reddederim. 'in 'ı CHP belediyesiyle beraber yaptık

Giriş Tarihi: 16.6.2019 23:30 Güncelleme Tarihi: 16.6.2019 23:58
Son dakika: 'Particilik yapmayın' diyen Ekrem İmamoğlu'na Binali Yıldırım'da tokat gibi cevap
Biz hizmet yaparken İstanbul'da ve Türkiye'de İnsanların etnik kökenlerine, inançlarına bakmayız. İnsanlarımıza hizmet götürürken herkese aynı hizmet götürürüz. Particilik seçimlerde kampanyada parti vardır.

Binali Yıldırım: "Türkiye'nin dört bir köşesine hizmet götürdük"


Kampanyada partimizin söylemlerini dillendirirsiniz, seçim bittiğinde rozetinizi çıkarıp hizmet yaparsınız. Biz partizanlık yapıyorsak, adres bizeyse bunu şiddetle reddederim. İzmir'in toplu taşıması İZBAN'ı CHP belediyesiyle beraber yaptık. Çevre yolunu, Konak tünelini yaptık. İzmir-İstanbul yolunu yapıyoruz. Süre 2,5 saate düşecek. Partizanlığı şiddetle reddederim.

81 vilayetten İstanbul'a gelen bütün hemşehrilerimize 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinden İstanbul'a gelmiş, burayı evi, işyeri yapmış, çocuklarının geleceğini düşünen 15 milyon İstanbulluya hizmet için varız. İstanbulluya yapılan hizmet asla israf değildir. İstanbul'a 1994'den beri hizmet ediyorum. İDO Genel Müdürü yaptım. 4,5 yılda İDO'yu dünyada kendi sınıfında 1 numara yaptım.
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Son dakika: 'Particilik yapmayın' diyen Ekrem İmamoğlu'na Binali Yıldırım'da tokat gibi cevap
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