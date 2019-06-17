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Düğünde dehşeti

'ın Ortaköy ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan suları düğün çadırını basınca paniğe neden oldu. Çadırdaki kadınlar kucaklarındaki çocuklarıyla birlikte el ele verip suya kapılmamak için büyük çaba gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019 18:08 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 18:39
Düğünde sel dehşeti

Ortaköy ilçesine bağlı Ceceli Köyü Yukarı Mahallesinde damat Şuayip Çayır'ın evinin önünde gerçekleşen düğüne gelen davetliler, aniden bastıran yağmur ve doluya hazırlıksız yakalandı.

Çadır içine sığınan kadınlar, çadıra da su basması üzerine panik yaşadı. Bazıları oturdukları sandalye üzerine çıkarak kendilerini korumaya çalıştı. Dengesini kaybeden bir kadın ise, suya düştü.

Akıntıya kapılan kadını düğündeki vatandaşlar kurtardı. Çadırdaki kadınlar kucaklarındaki çocuklarıyla birlikte el ele verip suya kapılmamak için büyük çaba gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Düğünde sel dehşeti
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