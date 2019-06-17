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'nden Mursi'nin ailesi ve halkına başsağlığı

Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı 'nin vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Al Sani, "Eski Cumhurbaşkanı Dr. Muhammed Mursi'nin ani ölüm haberini son derece üzüntüyle karşıladık. Ailesi ve kardeş Mısır halkına başsağlığı diliyoruz. Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019 21:43 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 21:57
Katar Emiri'nden Mursi'nin ailesi ve Mısır halkına başsağlığı

Katar Emiri Al Sani, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Cumhurbaşkanı Dr. Muhammed Mursi'nin ani ölüm haberini son derece üzüntüyle karşıladık. Ailesi ve kardeş Mısır halkına başsağlığı diliyoruz. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz." ifadelerini kullandı.

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Mısır devlet televizyonu, Mursi'nin bugün mahkeme salonunda geçirdiği baygınlık sonrası hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi söz konusu davada "casuslukla" suçlanıyordu.

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Mısır'ın demokratik seçimlerle işbaşına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Katar Emiri'nden Mursi'nin ailesi ve Mısır halkına başsağlığı
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