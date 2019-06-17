Ortak yayın sonrası Binali Yıldırım, sosyal medyanın da kazananı oldu

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu buluşturan ortak yayın, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Programın başladığı saatten itibaren, programla ilgili olarak paylaşılan gönderiler uzun süre TT listesinin zirvesinde yer aldı.



İki adayın aynı sorulara yanıt verdiği programda, Binali Yıldırım sosyal medyanın da kazananı oldu. İki aday hakkındaki sosyal medya gönderilerinin yüzde 63'ünde (824 bin 620) Binali Yıldırım'dan bahsedilirken, Ekrem İmamoğlu'ndan bahsedilen gönderilerin oranı yüzde 27'de (479 bin 699) kaldı. Binali Yıldırım hakkındaki gönderilerin yüzde 63'ünü, aday hakkındaki olumlu görüşler oluştururken, yüzde 27 oranında olumsuz görüş, yüzde 10 oranında nötr görüş yer aldı. Ekrem İmamoğlu hakkındaki gönderilerin ise yüzde 68'i olumsuz, yüzde 27'si olumlu, yüzde 5'i nötr yorum şeklinde dağıldı.







BİNALİ YILDIRIM 'BEN' DEĞİL 'BİZ' DEDİ



İki adayın katıldığı programın söylem analizinde de Binali Yıldırım; proje, istihdam, hizmet, biz gibi kelimeleri rakibine oranla çok daha fazla kullanırken, Ekrem İmamoğlu; ben, alakam yok, ben bilmem gibi söylemleri sıklıkla tercih etti.

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