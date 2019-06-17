Parti değil dava önemli

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'un kaderini belirleyecek 23 Haziran'daki yerel seçimler öncesinde Milli Nizam Partisi'nden beri Necmettin Erbakan'ın yakın yol arkadaşı ve Saadet Partisi kurucusu olan Hasan Aksay ile birlikte Saadet Partisi'nin önde gelen isimleri, CHP adayına destek vermenin ağır sonuçları olacağı konusunda partilileri uyardı. 23 Haziran seçimlerini değerlendirmek ve özellikle Saadet Partilileri hitaben seçimin önemini anlatmak amacıyla Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde dün düzenlenen toplantıya eski içişleri bakanı Hasan Aksay, Şevki Yılmaz, Orhan Töz ve Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu katıldı. 1969'dan beri merhum Necmettin Erbakan'la yol arkadaşı olduklarını vurgulayan Hasan Aksay, "Eskiden herkes kimin ne olduğunu biliyordu. Şimdi dost düşman fark edilmiyor. Düşmanım bana daha çok iltifat ediyor. 'Başıma ancak bir bela gelecek ki ancak o zaman dostumu düşmanımı anlayacağım' diyor Jan Jaque Rousseu.. Bir yerde bir sakatlık oldu diye hemen orayı karalamamak lazım" dedi. 12 Eylül darbesinden sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı birçok kişiye avukatlık yaptığını belirten Orhan Töz ise, "Her partinin seçimlere katılma hakkı var. İstediğiyle ittifak yapar. Ama bu seçimde vaziyet değişti. Ben o kişiye İmamoğlu demekten imtina ediyorum. 31 Mart'tan sonra maske düştü. Karşısında bir Binali var. Müslümanın sağlam yere sırtını dayaması lazım. Tıpkı Hz. İbrahim'in ateşe atılırken Allah'a sığınması gibi. 1969'da başlayan harekette herkes kardeşti. Hepimiz yan yanaydık. Ama bu particilik, taassup bizi mahvetti" diye konuştu.Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu da, "Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sürecek olan bir dava var. Bu hep sürecektir. Bu süre içinde farklı zamanlarda Selçuklu, Osmanlı gibi devletler hizmet yapacaktır. 17 yıldan beri yakaladığımız bu hizmet noktasında üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Benim için parti önemli değildir. Dava önemlidir. Kim bu davaya hizmet ediyorsa onunla hareket ederiz" dedi. "Öfkeyle kalkan zararla oturur" diyen Şevki Yılmaz ise, "Pireye kızarak vatan yorganını oylarla yakmamalıyız. Partiyi değil Türkiye'nin geldiği noktayı destekliyoruz. Çok ağır bedeller ödedik. Lütfi Doğan hocam, Recai Kutan da bizimle aynı görüşte. Particilikle bir yere varamayız. En büyük parti Türkiye'dir. En büyük ırk Türkiye'dir. Vatan olmazsa parti olur mu? Hırslarımızla bu vatanı bölecek gemiyi korsanlara teslim edersek şehitlerimizin yüzüne nasıl bakacağız? Erbakan Hocamızı mahkum eden partiye nasıl oy vereceksiniz" diye konuştu.