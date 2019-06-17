Canan Kaftancıoğlu'nun algı operasyonu elinde patladı

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu arasında yapılan tarihi ortak canlı yayının ardından sosyal medyada algı yapmaya çalışan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun algı operasyonu tutmadı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun algı operasyonu tutmadı

ALGI OPERAYONU TUTMAYAN KAFTANCIOĞLU KISA SÜREDE REZİL OLDU

Tarihi ortak yayının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu vakit kaybetmeden sosyal medyada algı oyununa başladı. Ancak kısa sürede rezil oldu.

VERİLER İSTANBUL'UN İZMİR'E GÖRE YÜKSEK ORANDA ÜSTÜN OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım, İstanbul ve İzmir arasındaki kanalizasyon ve yağmur suyu ayrıştırma oranlarını gösteren verileri paylaştı. Veriler İstanbul'un İzmir'e göre yüksek oranda üstün olduğunu gösterdi. CHP'nin İl Başkanı Kaftancıoğlu, Yıldırım'ın paylaştığı verilerin sadece İzmir'e ait olan bölümünü belki birileri inanır umuduyla sosyal medyadan paylaştı.