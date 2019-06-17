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'nun algı operasyonu elinde patladı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile CHP İstanbul adayı arasında yapılan yılın tartışması dün gerçekleşti. Tarihi canlı yayın gerçekleşirken CHP'li troller sosyal medya üzerinden harekete geçerek algı operasyonuna başladı. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul ve İzmir arasındaki kanalizasyon ve yağmur suyu ayrıştırma oranlarını gösteren verileri paylaşıp, İstanbul'un nasıl daha üstün olduğuna vurgu yaparken, CHP İl Başkanı da trollerinin başlattığı algı oyununa destek vererek Twitter hesabından Binali Yıldırım'ın paylaştığı verilerin sadece İzmir'e ait olan bölümünü belki birileri inanır umuduyla paylaştı. Ancak Kaftancıoğlu kısa sürede rezil oldu.

Giriş Tarihi: 17.6.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 12:11
Canan Kaftancıoğlu'nun algı operasyonu elinde patladı

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu arasında yapılan tarihi ortak canlı yayının ardından sosyal medyada algı yapmaya çalışan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun algı operasyonu tutmadı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun algı operasyonu tutmadı

ALGI OPERAYONU TUTMAYAN KAFTANCIOĞLU KISA SÜREDE REZİL OLDU

Tarihi ortak yayının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu vakit kaybetmeden sosyal medyada algı oyununa başladı. Ancak kısa sürede rezil oldu.

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Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım, İstanbul ve İzmir arasındaki kanalizasyon ve yağmur suyu ayrıştırma oranlarını gösteren verileri paylaştı. Veriler İstanbul'un İzmir'e göre yüksek oranda üstün olduğunu gösterdi. CHP'nin İl Başkanı Kaftancıoğlu, Yıldırım'ın paylaştığı verilerin sadece İzmir'e ait olan bölümünü belki birileri inanır umuduyla sosyal medyadan paylaştı.

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Canan Kaftancıoğlu'nun algı operasyonu elinde patladı
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