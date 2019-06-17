Savcı Kiraz’ı şehit eden hücreyle irtibatlı çıktılar

BUGÜN NELER OLDU

TBMM'ye yönelik saldırı girişiminde bulunurken yakalanıp tutuklanan DHKP/C mensubu Mulla Zincir ile Eylem Yücel soruşturması derinleştirildi. HTS kayıtları ve örgüt bağlantılarından iz süren savcılık şüphelilerin hücresini deşifre etti. Zincir ve Yücel'in Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinde görev alan hücreyle irtibatları tespit edildi. Savcılık dosyasına giren ayrıntılara göre, şüphelilerin 2015 yılında DHKP/C'li teröristler Şafak Yayla ile Bahtiyar Doğruyol'un şehit ettiği Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ölüm emrini veren hücreyle irtibatlı olduğu belirlendi. İki örgüt hücresi arasındaki bağlantıyı inceleyen savcılık, şüpheli Zincir ve Yücel'e TBMM'ye yönelik sansasyonel eylem talimatını veren ismin izini sürüyor. Savcılık soruşturmasında kritik bir aşamaya gelinirken, önümüzdeki günlerde iddianame yazımına başlanacağı öğrenildi.