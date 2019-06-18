Ekran yalanları ayağına dolandı

1- SAYIŞTAY YALANI

CHP adayı İmamoğlu "Sayıştay İBB'nin zarar ettiğini raporladı" iddiasında bulundu. Sayıştay "2018 ve 2019'a ilişkin böyle bir raporumuz yok" dedi



2- STK'LAR YALANI

CHP adayı "İBB, vakıflara para aktarıyor" dedi. TÜGVA ve TÜRGEV "Tek kuruş maddi yardım almadık" açıklaması yaptı



3- FETÖ YALANI

CHP adayı "FETÖ işinden anlamam" dedi. Beylikdüzü'nde FETÖ'cü şirkete 2 milyon lira ödeme yaptığını Türkiye'den gizledi



4- İMZA YALANI

CHP adayı "Su indirimi önergesinin altında imzam var" dedi. Kendisi Ankara'dayken İstanbul'da verilen önergenin imzası sahte çıktı

Binali Yıldırım: "Ekrem Bey, yalanı alışkanlık haline getirdi"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde karşı karşıya geldiği canlı yayının yankıları sürüyor. CHP adayının yalan, inkar ve iftiralara sarılmaya devam etmesine tepki yağdı.



YALANLARINI BİNALİ BEY ÇÜRÜTTÜ



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Ekrem Bey'in sürekli ortaya attığı mesnetsiz, yalan iddialarının Binali Yıldırım tarafından somut belgelerle bir kez daha çürütülmesi İstanbul seçmeninin aday profillerini çok daha net bir şekilde görmelerini sağladı. Gecenin özeti İmamoğlu'nun seçim süreci boyunca söylediği yalanlarını savunma gayreti ile Binali Yıldırım'ın seçimin yenilenmesinin demokrasi ve hukuk mücadelesinin sonucu olduğu ve İstanbul için projelerini anlatmasıydı diyebiliriz. İmamoğlu'nun sahte imajın döküldüğünü gördük. Ekrem Bey; kompleksli, güvensiz, gergin ve net olmayan tavrıyla kötü bir imaj verdi.



BEYLİKDÜZÜ'NÜN KAYNAKLARINI NE YAPTIN?



AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Moderatörün de açıkça yanlı tutumuna rağmen gerçekler ortaya çıktı. Aziz Milletimiz ehil olan ile olmayanı, tecrübeli ile tecrübesizi görme fırsatı buldu. CHP adayının sadece polemiklerine ve ne yazık ki daha önce söylediklerini hiç çekinmeden inkar ettiğine bir kez daha şahit olduk. İstanbul laf çevirerek yönetilemez, icraat ile yönetilir. Yalancıdan da şehrülemin olmaz. Dünya genelinde ilk on projenin arasında yer alan büyük eserlerden altısını ülkemize ve İstanbul'umuza kazandıran Binali Yıldırım ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde vaad ettiklerini yerine getirmeyen CHP adayı arasındaki fark net bir şekilde ortaya çıkmış oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Biz oyların sayılmasını istedik, CHP istemedi. Ekrem Bey bunu inkar etmiştir. Ordu'da yaşanan hadise ile ilgili 82 milyonda özür dilemesi gerekirdi. Yakın arkadaşı Fatih Portakal bile RTÜK ceza verir diye yayınlamıştır. Ekrem milletin gözünün içine baka baka olayı inkar etmiştir. Ekrem bey Beylikdüzü Belediye başkanlığı görevinde 37 vaadinden sadece 2 tanesini gerçekleştirmiştir. Yine kendisi belediye başkanı olduğunda belediyenin borcu 104 milyon TL'den 457 milyon TL'ye çıkmıştır. Belediyenin satış gelirleri 9 kat artmıştır. Ekrem Bey bu kaynağı nerelerde kullandığını açıklasın.



TARTIŞMASIZ GALİP YILDIRIM



SETA Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar: Hem teknik içerik hem rakibini zor durumda bırakma bakımından Yıldırım tartışmasız galip. Ama İmamoğlu, Ordu Valisi'ne hakareti üzerine "az bile söyledim" deyip hakaret etse ona rağmen oy verecek bir kitle var. İstanbul'un temel sorunları ulaşım ve trafik. Binali Yıldırım'ın yaptığı icraatleri konuşma baskısı sonrası üç tane soru soruldu. Mesele moderatöre kalsaydı hiçbir somut icraatin konuşulmadığı bir tonda devam edilecekti.



TEK KURUŞ YARDIM ALMADIK



CHP adayının, İBB'nin Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) gibi vakıflara haksız para aktarımı yapıldığı iddialarına karşılık yalanlamalar gecikmedi. TÜRGEV "23 yıldır eğitime destek için gece gündüz çalışan vakfımız ithamları kesinlikle hak etmemektedir. İBB, vakfımıza, yayında ifade edildiği gibi, herhangi bir nakdi veya kaydi ödeme yapmamıştır. Vakıfların kirli vakıf-temiz vakıf gibi sübjektif yorumlara açık şekilde ayrıştırılması İstanbul'a büyük haksızlıktır" açıklaması yaptı. TÜGVA'dan ise, "İBB ile yapılan protokol çerçevesinde ve İBB Meclisi onaylı olarak ayni imkanlarından istifade edilmiş olup, bunun dışında vakfımıza tek bir kuruş dahi nakdi yardımda bulunulmamıştır" denildi.



AA SADECE VERİ AKTARIR



CHP adayının hedef gösterdiği Anadolu Ajansı da "Açılan sandık oranı neredeyse yüzde 99'a ulaşmasına rağmen sonucun netleşmemesi; ayrıca buna bağlı olarak veri akışının durması nedeniyle abonelerimize nihai veri ulaştırılamamış, YSK sonuçları beklenmiştir. AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur" açıklaması yaptı.



İMZALARI SAHTE



AK Parti ve CHP adaylarının katıldığı canlı yayında; CHP adayının, "Bunlar bizim önergelerimiz. Yazıyı ben yazdım. Bizzat altında imzam var" şeklindeki sözlerine Binali Yıldırım'ın, "Yazıyı yazdığınızda Ankara'da mıydınız, İstanbul'da mı?" şeklinde cevap vermesinin sırrı ortaya çıktı. CHP adayının, İBB'deki önergelerde sahte imza kullandığı ortaya çıktı. CHP adayının, İSKİ ve İETT'ye yönelik önergelerindeki imzaların kendisine ait olmadığı tespit edildi. AK Parti Milletvekili ve AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, CHP adayının sahte ve gerçek imzalı önergelerin örneklerini Twitter'dan açıkladı.



BAĞCILAR VE ESENLER'DEN TEPKİ: BİZİ AŞAĞILIYOR



CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun Esenler ve Bağcılar ile ilgili aşağılamaya varan sözlerine tepki yağdı. İmamoğlu "Bağcılar'daki çocukla Kadıköy'deki çocuğu eşitlemeye geliyoruz. Bağcılar'daki çocukla ya da Esenler'deki çocukla, Bakırköy'deki çocuk tarifini yaparken kökenini mi söylüyorum" dedi. İmamoğlu'nun kategorize eden bu sözlerine Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı "CHP'liler insanları aşağılama, hor görme, hizmetlerimizi yok sayma gibi meziyetlerini her fırsatta utanmadan dile getiriyor. Birlikte yaşamaktan onur duyduğum Bağcılarlı hemşerim! Takdir senindir" sözleriyle tepki gösterdi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da "CHP adayı Esenlerli ve Bağcılarlı çocuklarımızı, kıyaslayarak ayrıştırmış ve ötekileştirmiştir. Kınıyorum. Esenler ve Bağcılar 23 Haziran'da gerekli cevabı vereceklerdir" dedi.

Sayıştay'ın o raporu Ekrem İmamoğlu'nun iftiralarını yalanladı...

SAYIŞTAY'DAN AÇIKLAMA: BÖYLE BİR RAPOR YOK



CHP'nin İstanbul adayı İBB'nin son 5 yılda 753 milyon lira zarar ettiğine ilişkin Sayıştay'ın bir rapor hazırladığını söyledi. Yıldırım da böyle bir raporun olmadığını açıklarken CHP adayı ise raporla ilgili ısrarını sürdürdü. CHP adayının defalarca gündeme getirdiği bu rapor aslında sahte bir rapordu. Raporun sahte, maksatlı ve gerçekle ilgili olmadığını Sayıştay 23 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurmuştu. Ama İmamoğlu yalan ve iftiralarını sürdürmek için aslı astarı olmayan ve kimler tarafından hazırlandığı bilinmeyen bu rapor ile algı operasyonu yapmayı sürdürdü. Sayıştay'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

Bazı basın yayın organlarında, Sayıştay raporları dayanak gösterilmek suretiyle, 2014 ve 2019 yılı karşılaştırılarak bazı belediyelerin zarar ve borçlarına ilişkin açıklama ve değerlendirmeler içeren maksatlı ve gerçekle bağdaşmayan haberlere yer verilmiş olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'nun Sayıştay Raporu yalanına tepki

Her şeyden önce haberlerde yer alan açıklama ve yorumlarda 2019 yılı ile karşılaştırma yapılmaktadır. Oysa 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir. Dolayısıyla hem 2018 yılına hem de 2019 yılına ilişkin sonuçlanmış herhangi bir denetim bulunmamaktadır. Diğer taraftan geçmiş yıllara ilişkin denetim raporları ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmakta olup, Sayıştay raporlarında, haberlerde yer aldığı şekliyle bir tespit veya değerlendirme bulunmamaktadır.

Söz konusu haberlerde yer alan açıklama ve değerlendirmelerin kaynağı tarafımızca bilinmemekte olup, Sayıştay raporlarından alınmış gibi gösterilmesi belli maksatla yapılmış olup, gerçekle bağdaşmamaktadır. ANKARA



ALGI OPERASYONU TUTMADI



Yayın sırasında Binali Yıldırım'ın gösterdiği veriler üzerinden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu algı operasyonu yapmak istedi. İzmir ile İstanbul'un kıyaslandığı bilgileri çarpıtmak isteyen Kaftancıoğlu, "Fotoşop değilse eğer başka sözüm yok" ifadelerini kullandı. Oysaki Yıldırım canlı yayında, İstanbul ve İzmir arasındaki kanalizasyon ve yağmur suyu ayrıştırma oranlarını gösteren verileri paylaşıp, İstanbul'un alt yapı başarısını anlatıyordu.



YILDIRIM'A 26 KEZ MÜDAHALE EDİLDİ



Canlı yayının ardından İsmail Küçükkaya'nın performansını gösteren Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun konuşma göstergeleri de hesaplandı. Program boyunca Binali Yıldırım'ın konuşma süresi 59.93 dakika olmasına rağmen CHP adayının konuşma süresi 63.85 dakika oldu. Aynı zamanda programda konuşma sırası kendisindeyken Binali Yıldırım'a müdahale sayısı 26'ya ulaşmasına rağmen CHP adayına yalnızca 10 kere müdahale edildi.

Canlı yayında kim ne kadar süre konuştu?

'BİLMEM' DEDİĞİ FETÖ'YE İKİ İHALE VERDİ



İstanbul ?Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği canlı yayının yankıları sürüyor. CHP adayının "FETÖ uygulamalarını, nasıl olduğunu ben bilmem. Ben anlamam o işten. Ben hiç bilmem, görmem, hiç öyle bir tecrübem yok" dedi. Ancak CHP adayı, FETÖ'ye finans sağlamak ve örgüt üyesi olma suçlarından tutuklanan 'belediyeler imamı' Erkan Karaarslan'a 17 gün içinde iki ihale vererek 2 milyon 52 bin 280 TL ödeme yaptı. CHP adayı, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Karaarslan'ın belediye ve kamu kurumlarına danışmanlık adı altında eğitim verdiği 'E-YÖNTEM Eğitim ve Araştırma A.Ş.'ye 17 günde iki ayrı ihale verdi. İşte detaylar:

Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 18 Nisan 2016'de belediyenin kurumsal kapasitesinin artırılması amacıyla yürütülecek olan eğitim ve hizmet alım işini ihaleye çıkardı. İhaleyi Karaarslan'ın şirketi aldı. Şirkete 297 bin 550 lira bedel ödendi.

Aynı müdürlük, bu kez 10 Mayıs 2016'da yeni gelir kaynaklarının yönetimi kapsamında gelirlerin artırılması için bir eylem planı oluşturulması, ilave gelir kaynaklarının temini ve yeni gelir kaynaklarının yönetimi projesi kapsamında kullanılacak yazılımların temini hizmet alım işini ihaleye çıkardı. Bu ihaleyi de 'belediyeler imamı' Erkan Karaarslan'ın şirketi kazandı. Şirkete belediye tarafından 1 milyon 754 bin 730 lira ödendi.





AYDIN'I MERKEZ ÜS OLARAK KULLANDI



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı; Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihalelerde yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 2 Ağustos 2016'da soruşturma başlatmış, Erkan Karaaslan ve 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı. 9 gün sonra polise teslim olan Karaaslan, 18 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Karaarslan, FETÖ'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmaktan 14 ay tutuklu kaldı. Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi 29 Eylül 2017'de adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak Karaarslan'ı şartlı tahliye etti. Savcılığın itirazı üzerine Karaarslan 19 Ocak 2019'da üzerinde kardeşi adına çıkartılan sahte kimlikle Ankara'da gizlendiği evde yakalanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Karaarslan'ın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da hem danışmanlığını yürütmüş, hem de kendisi ve yakınları üzerine kurdurduğu şirkete karşılıksız ödeme yaptığı tespit edilmişti. Hazırlanan iddianamede Karaarslan'ın 32 ihalede yolsuzluk yaptığı belirtilen iddianamede, Aydın'ı merkez üs olarak kullandığı kaydedildi.







'BAŞKAN TEBRİK ETTİ'



Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta elektronik cihazlar üreten bir fabrikayı ziyaret etti. İşçilerle öğle yemeği yiyerek sohbet eden Yıldırım, fabrika çalışanlarının büyük bölümünün kadın olmasına dikkati çekti. Yıldırım gazetecilerin soruları üzerine yayın sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la telefonla görüştüklerini belirtirek, "Sadece hayırlı olsun dedi, tebrik etti fazla bir yorum yapmadı" dedi. Yıldırım, canlı yayının seçimi nasıl etkilediği sorusunu "Bunu pazar günü göreceğiz" diye yanıtladı. CHP adayının 4 dakika fazla konuştuğunun hatırlatıldığı Yıldırım, "Bunların hepsi geride kaldı. Çıktık, söyleyeceklerimizi söyledik, söyleyemediğimiz çok şey vardı, söyleyemedik. Olmuş bitmiş işin üzerine yorum yapmamız uygun olmaz. İstanbullular sandığa giderek demokratik hakkını kullansın" dedi. Yıldırım, Sayıştay'ın CHP adayının iddia ettiği raporun gerçeği yansıtmadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin ise "Demek ki Ekrem Bey, yanlış rapor okumuş" karşılığını verdi. Yıldırım MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İstanbul'a gelişiyle ilgili de "Bahçeli mitili atmıştır, sürekli mitilin üzerinde oturacak değil. Bir genel başkandır, istediği zaman programlarını icra edecektir" dedi.







YILDIRIM GİBİ YETİŞTİ

Binali Yıldırım, Esenyurt'taki programına giderken İSTOÇ mevkisinde yaşanan kazayı görünce hemen makam aracını durdurttu. Bacağı kırılan sürücü Caner O.'ya ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı. Caner O. daha sonra ambulans ile hastaneye sevkedildi.



Kenan KIRAN- Hazal ATEŞ-Eda IŞIK-Barış SAVAŞ/SABAH