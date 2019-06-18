Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > SON DAKİKA! Yeni askerlik yasası kabul edildi! İşte yeni askerlik süresi...

SON DAKİKA! Yeni askerlik yasası kabul edildi! İşte yeni askerlik süresi...

Son dakika haberi... Askerlik süresini 6 aya düşüren madde 'nda kabul edildi. Buna göre askerlik süresini 6 aya düşüren madde Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. 'na askerlik süresini değiştirme yetkisi veren 5. madde ortak önergeyle değiştirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2019 20:15 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 20:21
SON DAKİKA! Yeni askerlik yasası kabul edildi! İşte yeni askerlik süresi...

Son dakika haberine göre Askerlik süresini 6 aya düşüren madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı'na askerlik süresini değiştirme yetkisi veren 5. madde ortak önergeyle değiştirildi.

Detaylar geliyor....

YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDE NELER VAR?

Profesyonel askerlik yaygınlaşacak.

Yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecek.

Bedelli askerlik yapma hakkı kazanan herkes bir aylık temel eğitimden geçecek.

Yükümlü olarak kıtaya gelenler temel eğitimleriyle birlikte toplam 6 ay askerlik yapacak.

Muvazzaf kadrolara geçişler de ilk 6 aylık ve ardından ücret mukabili yapılacak ikinci 6 aylık askerlik görevinin ardından mümkün olacak.

Yedek subaylık ve 2 yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkân.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Yeni askerlik yasası kabul edildi! İşte yeni askerlik süresi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN