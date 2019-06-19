CHP adayı Ekrem İmamoğlu tarihi skandalı örtbas etmek için bunu da yaptı

Ortak canlı yayın öncesi CHP İstanbul adayı İmamoğlu ile CHP yandaşı gazeteci İsmail Küçükkaya The Marmara otelinde yayın öncesi bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeyle ilgili görüntüler ortaya çıkınca da paniğe kapıldılar. A Haber'in ortaya çıkardığı görüntülerde CHP adayı ile Küçükkaya'nın The Marmara Oteli'ndeki bir odada 46 dakika başbaşa görüştüğü ortaya çıktı.

CHP adayı Ekrem İmamoğlu rezaleti böyle gizlemeye çalıştı: Pazar gününe kadar...

TARİHİ SKANDALI ÖRTBAS ÇABASI



CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'ndeki Elazığ Karakoçan Dernekler Federasyonu ziyaret ettikten sonra seçim otobüsü üzerinden halka hitap etti. Pazar günü katıldığı ortak canlı yayında Sayıştay raporları ile ilgili ortaya attığı iddialar sonrası Sayıştay tarafından yalanlanan, ardından ortak görüşme öncesi programın moderatörü İsmail Küçükkaya ile bir otelde gizlice bir araya gelerek soru pazarlığı yaptığı ortaya çıkan İmamoğlu, rezaletlerini gizleyemeyince çareyi skandalların üzerini örtmeye çalışmakta buldu. Konuşması sırasında kendi seçmenlerine çağrıda bulunan CHP adayı, "Ben İstanbullu hemşehrilerime, İstanbullulara bir öneride bulunuyorum, mümkünse pazar günü akşamına kadar televizyonları izlemeyin. Niye biliyor musunuz? Ben de çıkmayacağım zaten televizyonlara. İzlemeye de gerek yok zaten dört-beş gün." dedi.