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'nün "akademisyen yapılanmasına" yönelik operasyon

merkezli 4 ilde 'nün akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda çeşitli üniversitelerdeki görevlerinden ile ihraç edilen 7 eski öğretim elemanı ve araştırma görevlisi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 15:25
FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik operasyon

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "akademisyen yapılanması" içerisinde oldukları, ankesörlü telefonlarla örgüt yöneticileriyle irtibat kurdukları iddiasıyla 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Pamukkale Üniversitesinin de bulunduğu bazı üniversitelerde öğretim elemanı ve araştırma görevlisiyken KHK ile ihraç edildikleri belirtilen şüphelilerin yakalanması için Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda Denizli ile Ankara, Ordu, Uşak ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

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FETÖ'nün "akademisyen yapılanmasına" yönelik operasyon
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