Küçükkaya ve İmamoğlu yakalandı ve yalanlayamıyor! İşte adım adım otel krizi gerçekği!
Önce görüşme yapılmayacağını söyleyip sonra görüntüler ortaya çıkınca 3 dakika görüştüğünü iddia eden Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya çifti bu kez farklı açıklamalarla bu görüşme itirafını 20 dakikaya kadar çıkardı. Ancak görüşme sürelerini de gösteren kayıtları SABAH yayınladı ve bu kayıtlarda 13 Haziran günü saat 13.09'da başlayan skandal görüşmenin 13.55'te sona erdiği, önce Küçükkaya'nın odadan ayrıldığı görüldü. Yalanlamaya çalıştıkları açıklamalar da ellerinde patlayan ikili Türkiye'nin gözü önünde saygınlıklarını kaybettiler. Ayrıca programda İmamoğlu'nun önünde duran tablet bilgisayar da bu kumpasın bir parçası olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar
Giriş Tarihi: 19.6.2019 16:07
İşte adım adım Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya'nın program öncesi otel görüşmesi ve sırasında Binali Yıldırım'ı taca çıkarmak için yaptıklarının kronolojisi;