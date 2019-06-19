PKK hedefleri milli füzelerle vuruldu

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü PKK'ya yönelik Hakurk Vadisi'nde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında, terör hedefleri yerli ve milli füzelerle vuruldu. İnsansız Hava Aracı ile yapılan keşif ve istihbarat çalışmaları sonucu alınan görüntülerin incelemesinin ardından Hakkari'nin Derecik ilçesindeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'ndan verilen koordinatlar doğrultusunda Hakurk Vadisi milli füzelerle vuruldu. Türkiye'nin kendi imkanları ile üretti ve 280 kilometre menzili olan 'Bora' ile PKK hedefleri ateş altına alındı. Atışlar yaklaşık 15 dakika sürerken, ilçe halkı, füze atışlarını çıplak gözle izledi. Harekât kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 51 oldu./SABAH