Son dakika: BM Cemal Kaşıkçı raporunu açıkladı!

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açıkladığı raporda şunlara yer verildi;

"CEZAİ SORUŞTURMA BAŞLATILMALI"

Bu Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu yargısız bir infazdır. Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin cezai soruşturma başlatmalı.

"VELİAHT PRENS İÇİN KANITLAR VAR"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var.

"FBI DA İNCELEMELİ"

ABD, Kaşıkçı cinayetinin araştırılması için FBI soruşturması başlatmalı.

"ARABİSTAN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEMELİ"

Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli.