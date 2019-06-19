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Son dakika: BM raporunu açıkladı!

BM, suikastına ilişkin raporunu açıkladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yaptığı açıklamada "Bu 'ın sorumlu olduğu yargısız bir infazdır" denildi ve Arabistan'ın 'den özür dilemesi ve cezai soruşturmanın başlatılması gerektiğine kadar birçok konuya değinildi. İşte ayrıntılar;

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2019 13:04 Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 13:12
Son dakika: BM Cemal Kaşıkçı raporunu açıkladı!

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açıkladığı raporda şunlara yer verildi;

"CEZAİ SORUŞTURMA BAŞLATILMALI"

Bu Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu yargısız bir infazdır. Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin cezai soruşturma başlatmalı.

"VELİAHT PRENS İÇİN KANITLAR VAR"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var.

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"FBI DA İNCELEMELİ"

ABD, Kaşıkçı cinayetinin araştırılması için FBI soruşturması başlatmalı.

"ARABİSTAN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEMELİ"

Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli.

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Son dakika: BM Cemal Kaşıkçı raporunu açıkladı!
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