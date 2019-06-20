Çatı’da karar günü

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 'beyin takımı' sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay Çatı davasında sona gelindi. 250 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu tutulan ve haklarında 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 55 bin 880'er yıl hapis cezası istenen sanıklar, bugün hakim karşısına çıkarken, Mahkeme de kararını açıklayacak.

Dava boyunca demokrasi nöbeti tutan şehit yakınları, gaziler de bugünkü karar duruşmasında yer alacak. 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik de kararla ilgili mahkeme önünde basın açıklaması yapacak.



2 YIL BOYUNCA YARGILANDILAR

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmaydaki eylemlerle ilgili 224 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması 22 Mayıs 2017'de Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Kapalı Cezaevi Kampüsünde başladı. Davanın sanıkları arasında ihanet girişiminin beyin takımı olarak adlandırılan sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri de yer aldı. Söz konusu üyeler arasında bulunan darbe girişiminin askeri ayağının 1 numarası olarak tanımlanan Hava Kuvvetleri eski komutanı darbeci Orgeneral Akın Öztürk'ün yanı sıra eski tümgeneraller İlhan Talu, Osman Ünlü, Kubilay Selçuk ve Mehmet Dişli ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timin başındaki eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş gibi isimler de mahkeme karşısına çıktı.







KARAR BUGÜN AÇIKLANACAK

Darbecilerin "mala zarar verme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarından da cezalandırılması istenilen mütalaada, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın emir subayı eski yarbay Levent Türkkan ile örgütün "sivil imamı" Birol Kurubaş gibi dikkat çeken isimlerin "Anayasal düzeni ihlal" suçundan 1 kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum olması talep edildi. Savcılık mütalaasında tutuksuz yargılanan 12 sanığın, delil yetersizliği nedeniyle beraatini, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının da ayrılmasını talep etmişti. Mütalaaya savunmaları ve son sözleri alınan sanıklar bugün son kez hakim karşısına çıkacak. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, darbeci sanıklar hakkındaki kararını açıklayacak.



252'ŞER KEZ AĞIR MÜEBBET... 55 BİN 880'ER YIL HAPİS İSTENDİ

Sanıkların 1 yıl süren savunmalarının ardından Mayıs 2018'de duruşma savcısı Bülent Karakuş mütalaasını açıkladı. Savcılık mütalaasında darbeci Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi sanıkların 15 Temmuz'da şehit edilen 250 kişinin ölümünden, anayasal düzeni ihlal ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast suçlarından sorumlu tutulmalarını istedi. Bu kapsamda savcı Karakuş, sanıklara 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbet talep etti. Ayrıca sanıkların darbe girişimi sırasında yaralanan 2 bin 558 sivil vatandaş ile 177 güvenlik personelinin yaralanmasından da sorumlu olduğu belirtilerek, 55 bin 880'er yıl hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

BUGÜN NELER OLDU