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başdenetçisi 'nün hücre evinde yakalandı

'nın Akhisar ilçesinde, başdenetçisinin de aralarında bulunduğu 3 kişi, 'nün hücre evinde yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 12:47 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 13:15
Eski Sayıştay başdenetçisi FETÖ'nün hücre evinde yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı FETÖ mensuplarının Akhisar'daki 2 ayrı hücre evinde saklandığı bilgisi üzerine bu adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan bir şirketin eski çalışanı M.S. ve eşi P.S. ile eski Sayıştay başdenetçisi U.A. gözaltına alındı.

Afyonkarahisar ve Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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Eski Sayıştay başdenetçisi FETÖ'nün hücre evinde yakalandı
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