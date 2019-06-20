İstanbul, raylı sistem  inşasında dünya birincisi

CHP adayının AK Parti'nin son 25 yılda İstanbul'a kazandırdığı sayısız hizmetleri değersizleştirmek için bulunduğu iddialardan biri olan metro hatları ve AK Parti tarafından geliştirilen projeler, yapılmak istenen algıyı bozdu. İstanbul'un şu an da dört bir yanında metro, tramvay, füniküler olmak üzere 17 farklı raylı sistem hattında çalışmalar sürüyor.



Toplam 221.7 kilometre uzunluğa sahip bu hatlardan 13'ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4'ü ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılıyor. Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin (UITP) verilerine göre bu özelliğiyle İstanbul, aynı anda en fazla raylı sistem hattının yapıldığı şehirler sıralamasında dünyada birinci sırada yer alıyor. Yapımı devam eden hatlar tamamlandığında İstanbul'daki raylı sistem hat uzunluğu iki kat artarak toplam 454 kilometreye çıktığı görülüyor. Bu sayede İstanbullu, metroyla her yere ulaşma imkanı sağlıyor. İstanbul genelinde 1994 yılına kadar raylı sistem hat uzunluğu toplam 28.05 kilometreyken son 25 yılda İBB'ye kazandırılan vizyon ve hizmet anlayışıyla raylı sistem hat uzunluğu toplam 233.05 kilometreye çıkarıldı. Hergün milyonlarca İstanbullu'ya hizmet veren raylı sistem hatlarının daha da yaygınlaştırılması için şehrin dört bir yanında aynı anda 17 farklı hatta çalışmalar aralıksız sürüyor.

YAPIMI DEVAM EDEN EN FAZLA RAYLI SİSTEM PROJESİ İSTANBUL'DA

Dünyada toplu taşımacılık sektörünün en seçkin kuruluşlarından biri olan Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP), dünya genelinde toplu taşımacılığa dair tüm çalışmaları yakından takip edip kayıt altına alıyor. UITP'nin verilerine göre dünya genelinde yapımı devam eden raylı sistem hatları incelendi. Buna göre, 17 farklı raylı sistem inşaatının devam ettiği İstanbul'un, "Aynı anda en fazla raylı sistem inşaatının devam ettiği şehirler" sıralamasında dünyada birinci sırada olduğu tespit edildi. Dünya genelinde en fazla raylı sistem inşaatının devam ettiği ilk 5 şehir şöyle:

1. Türkiye İstanbul - 17 Proje - 221,7 km

2. Çin Hangzhou - 8 Proje - 234,3 km

3. S. Arabistan Riyad - 5 Proje - 146,3 km

4. Hindistan Kolkata - 5 Proje - 87,1 km

5. G.Kore Seul - 5 Proje - 61,9 km

RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 2 KAT ARTACAK

İstanbul'un dört bir yanında 17 farklı raylı sistem hattında çalışmalar eşzamanlı olarak devam ediyor. Metro, tramvay ve füniküler sistemlerinin yer aldığı hatlar, toplam 221,7 kilometre uzunluğa sahip. Bu hatlardan 13'ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 4'ü ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılıyor. Faaliyette olan 233,05 kilometrelik raylı sistem hattı düşünüldüğünde yeni projelerin tamamlanmasıyla il genelinde raylı sistem uzunluğu yaklaşık 2 kat artarak 454 kilometreye çıkacak. Böylece İstanbullulara daha hızlı, konforlu ve kesintisiz toplu ulaşım imkanı sağlanacak.

2 AYRI HATTA ÇALIŞMALAR BİTTİ, TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLADI

Yapımı devam projelerden Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı'nın inşaat, elektrik-elektromanyetik işleri, ince işçilikleri tamamlandı. Araçlar raylara indirildi. İstanbul'un ikinci sürücüsüz metrosu olacak bu hatta test sürüşlerine başlandı. Hattın, bu yıl sonunda İstanbulluların hizmetine açılması planlanıyor. Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı'da da inşaat, elektrik-elektromanyetik işleri, ince işçilikleri tamamlandı. Araçlar raylara indirildi. Türkiye'nin ilk yerden enerji beslemeli katenersiz tramvay hattı olacak bu projenin de 1 yıl içerisinde hizmete alınması planlanıyor.

İBB TARAFINDAN YAPIMI DEVAM EDEN HATLAR:

1- Eminönü - Eyüpsultan - Alibeyköy Tramvay Hattı

2- Mahmutbey - Mecidiyeköy Metro Hattı

3- Mecidiyeköy - Kabataş Metro Hattı

4- Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli Metro Hattı

5- Dudullu - Bostancı Metro Hattı

6- Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı

7- Kaynarca - Pendik - Tuzla Metro Hattı

8- Çekmeköy - Sultanbeyli Metro Hattı

9- Ümraniye - Ataşehir - Göztepe Metro Hattı

10- Bağcılar (Kirazlı) - Küçükçekmece (Halkalı) Metro Hattı

11- Başakşehir - Kayaşehir Raylı Sistem Hattı

12- Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt Metro Hattı

13- Sarıgazi - Taşdelen - Yenidoğan Metro Hattı

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPIMI DEVAM EDEN HATLAR

1- Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı

2- Sabiha Gökçen Havalimanı – Kaynarca Merkez Metro Hattı

3- Bakırköy (İDO) - Kirazlı Metro Hattı

4- Halkalı - Arnavutköy- İstanbul Havalimanı Metro Hattı

İSTANBUL SÜRÜCÜSÜZ METRODA AVRUPA'NIN BİRİNCİSİ OLACAK

Ayrıca yapımı devam eden metro projelerinin 9'u sürücüsüz metro sistemiyle inşa ediliyor. Bunlar;

BUGÜN NELER OLDU

1 Dudullu - Bostancı Metro Hattı2 Halkalı - Arnavutköy - İstanbul Havalimanı Metro Hattı3 Mahmutbey - Mecidiyeköy - Kabataş Metro Hattı4 Ümraniye - Ataşehir - Göztepe Metro Hattı5 Sarıgazi - Taşdelen - Yenidoğan Metro Hattı6 Çekmeköy - Sultanbeyli Metro Hattı7 Mahmutbey - Mecidiyeköy Metro Hattı8 Mecidiyeköy - Kabataş Metro Hattı