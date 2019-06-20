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… Aile, duyurdu: 4 bin 321 personel alınacak!

Gelen haberine göre; Aile, Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından "Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000'i , 1000'i işçi, 2321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 21:16 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 21:19
SON DAKİKA… Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu: 4 bin 321 personel alınacak!

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 4 bin 321 personel alacağını duyurdu. İşte tüm detaylar…

"SOSYAL HİZMETLERİMİZİ DAHA ETKİN SUNABİLMEK İÇİN ÇALIŞAN AİLEMİZ BÜYÜYOR..."

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl içerisinde personel alım ilanına çıkacaklarını bildirdi.

"Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000'i ASDEP, 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz." ifadesini kullanan Selçuk, "Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor..." paylaşımında bulundu.

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