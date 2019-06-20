Son dakika haber: İşte kabul edilen yeni askerlik sistemi maddeleri! Tek tip askerlik süresi düştü! Bedelli ücreti netleşti...

Yeni askerlik sisteminin gündemin en önemli başlıklarından birisi olma durumu devam ederken, son dakika haberleri ise yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, getirilen düzenleme yoklama kaçaklarından bakayalara, tek tip askerlik süresinden bedelliye kadar geniş ve kapsamlı değişiklikleri içeriyor. Geçtiğimiz günlerde müjdeyi paylaşan ve yeni askerlik sistemi maddelerini Twitter üzerinden duyuran Başkan Erdoğan, düzenlemenin hayırlı olmasını dilemişti.

ASKERLİK SÜRESİ DÜŞTÜ MÜ? MADDELERİ NELER?

Meclis'te bu hafta gündemin ilk sırasında yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklif bulunuyor. Askeralma Kanunu Teklifi'nin ikinci 30 maddesini içeren birinci bölümü TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

İkinci kabul edilen 30 maddeye göre göre, muvazzaflık hizmeti sırasında sağlık kuruluşlarında tanı ve tedavide geçen süreler, yargılama sonucu beraat edenlerin gözaltı ve tutukluluk süreleri askerlik hizmetinden sayılacak.

Yeni askerlik sistemi teklifinin kabul edilen ilk 30 maddesine göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

YENİ SİSTEM NE ZAMAN YASALAŞACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, eğitim ile ilgili Salı günü Meclis Başkanlığı'na sundukları yasa teklifine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, askerlik kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda da bulunmuştu. Celp sayısından terhislere kadar birçok başlığa değinen Muş, asker Alma Kanunu'nda bazı maddelerde değişikliğe gidileceğini sözlerine eklemişti.

Öte yandan Muş, teklifin TBMM Genel Kurulu'ndan geçeceği tarihe ilişkin çok önemli sözler kullandı. Teklifin TBMM'deki nihai oylaması Salı günü yapılacak.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI NE KADAR OLACAK?

İlgili kanun teklifinde öne çıkan konulardan birisi bedelli askerlik ücreti durumunda. Ücret konusuna değinen Erdoğan, son noktayı koydu ve fiyat bilgisini duyurdu. Bilindiği gibi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da daha önce 5 binden 50 bin TL'ye projeksiyon yaptıklarını ve net kararı belirlediklerini ifade etmişti.

Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte adım adım son dakika gelişmeleri ve merak edilen ayrıntılar...