45 dakika ders çalıştılar

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden gerçekleştirilen sosyal medya ve televizyon ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:(CHP adayının Ordu Valisi'ne küfür etmesi) Vali demek, ne demek? Cumhurbaşkanının o ildeki vekili demektir, milletin o ildeki vekili demektir. Siz bir valiye 'it' derseniz, kusura bakmayın bunu kimse yemez. Ben de bir Cumhurbaşkanı olarak valime sahip çıkmak durumundayım, onu yedirtmem.(İmamoğlu seçilirse) Belli süreyi aşan cezayı alması halinde bu düşecektir, o süreyi aşmazsa zaten görevine de devam eder.(Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını) Yayında objektif bir yönetim anlayışı yok. Dakikalardan, soru soruş şekillerine varıncaya kadar, ciddi bir tarafgirlik söz konusuydu.(Oteldeki skandal görüşme) Birisi diyor ki, '5 dakika, 10 dakika görüştük', öbürü '15 dakika filan' sonunda iş ortaya çıktı, 45 dakika bunların orada görüşmesi var. 45 dakika orada görüşürken de bütün doneler, ne tür sorular sorulacak ki bu tamamen bir soru çalma sanatıdır. Bu, tamamen FETÖ'cülerin işidir.Çok ilginçtir, moderatör soruyu soruyor, sorduktan sonra da oradan, o başlıklara göre o karton çıkarılıyor, o gösteriliyor. Bu denli bir hırsızlık olur mu? Böyle de 'çok doğru, çok adil bir moderatörlük yaptım' nasıl diyeceksin?Bunlar dersi 45 dakika çalıştılar, soruları vesaire hepsi. O kutucukların da hepsinin biz resimlerini aldık ve orada bu resimler nasıl çekildi, nasıl bunlar önceden hazırlandı... Çünkü soru soruluyor ve soru sorulduğu anda hemen bu çıkıyor ve cevabını da ona göre veriyor.Bu adil bir tartışma olmaz. Nitekin adil olmaktan çıktı. Hem siyasi, hem de ahlaki değerlere ters bir tartışma haline geldi.Şimdi nedir? Bu, bir moderatör olarak kendini bitirmiştir.(Teröristbaşı Öcalan'ın açıklaması) Burada aslında bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında tabii HDP-PKK kanadında yaşanan bu savaş, tabii Öcalan ve Demirtaş noktasında da ciddi bir iktidar mücadelesine doğru bir kayma gösteriyor.Yaptığı açıklamada, 'eğer siz beni destekliyorsanız, eğer benim arkamda olan bir partiyseniz, ben sizin ne oraya ne şuraya değil, siz kendi gücünüzü ortaya koymalısınız ve burada bunların herhangi birinden yana değil, kendi tarafsızlığınızı ortaya koymalısınız' gibi bir hava içinde.Ben artık bu anketlere kesinlikle inanmıyorum, anketlerde artık çok ciddi bir rant dönüyor.CHP tüm söylemini yalan ve takiye üzerine kurmuş. Yalanları ortaya çıkmasın diye, artık son iki gün kritik, televizyonlara çıkmama kararını arkasındaki yöneticiler aldılar ki bu tür kaçış aslında bir FETÖ adetidir.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte torunları Emine Mahinur Albayrak'ın ilkokul mezuniyet törenine katıldı. Törende, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak ve oğlu Ahmet Akif Albayrak ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar da yer aldı. Erdoğan, Emine Mahinur Albayrak'a mezuniyet belgesini verdi.