+90’dan algı oyunları

Almanya, İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletlerinin yayın kurumları bir araya gelerek Youtube'da +90 isminde Türkçe bir kanal açtı. Geçtiğimiz nisan ayında yayın hayatına başlayan bu kanal, DW, BBC, VOA ve France 24'ün işbirliğiyle Türkiye gündemine dair tarafsız bir bakış açısı sunacağı iddiasını öne sürerek kanalının duyurusunu yaptı.

AYRINTILARLA ALGI OLUŞTURULDU

Bugüne kadar 25 görsel haberi Youtube'da paylaşan kanalda, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) hakkında da bir video haber yayımlandı. Bu haberde kamera çekimlerinde ve soru sorulan kişilerin verdiği cevaplar ile yapılan montajda dikkat çekici unsurlar göze çarptı.

+90 kanalının algı oyunlarındaki ayrıntılarda ince göndermeler olduğu ve nasıl bir mesaj vermeye çalıştıkları da düşündürdü.

GÖRÜŞ ALINAN KİŞİLERİN SEÇİMİ DİKKAT ÇEKİCİ

13 dakika 52 saniyelik video haberde, bir soru sorulup halkın görüşü alınırken, bir uzmanın da konuyla alakalı bilgisine yer verildi. Ancak görüş alınan kişilerin seçiminde dikkat çekici unsurlar var. Video içeriği için seçilen insanların şivelerinden farklı bölgelerin insanlarının seçildiği ve verdikleri cevaplarla bir algı oluşturmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

Haberde "YSK'yı ne kadar tanıyorsun?" sorusuna ilk cevap verenler arasında bir başörtülü kadının "Bilmiyorum!" cevabının ilk başlarda yer alması izleyicide ilk anda farklı bir algı yaratma yöntemi kullanmış olabileceğini düşündürdü.

SUYU AKAN MUSLUK VE ÇEŞMELERLE ALGI YAPILDI

Video içeriğinde kullanılan İstanbul içeriği için İstanbulluların şehir hayatındaki koşuşturması ve seçimlerle ilgili AK Parti ve CHP seçmeni gösterilirken, akan çeşme ile akmayan çeşmenin video haberde yerleştirilmiş olması dikkatten kaçmadı.

NASIL BİR ALGI YAPILDI?

İlk içerikte restorasyonu yapılmış bir çeşmedeki musluğun suyu akarken, diğer içerikte Üsküdar'daki çeşmenin musluğunda AK Parti bayrağının asılı olduğu ve suyu akmayan, eski musluğun da restore edilmediği izleyiciye sunuldu. İzleyici açısından diğer görseller zihinde kalmazken, birden bire haberde yer alan bu video içeriği zihinlerde yer ediyor.



Dört yabancı ülkenin bir araya gelip kurduğu +90 kanalının amacının Türkiye'nin yerli ve milli yapısıyla sorunu olduğu video haberdeki kısa görüntüde ortaya çıkmış oldu.