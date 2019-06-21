ABD’nin yaptırımına ihtimal vermiyorum

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde dün yabancı medya temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, buradaki konuşmasında ABD'nin S-400'lerle ilgili yaptırım tehdidi konusunda şunları söyledi:S-400 konusu bizim için ve Rusya için bitmiş bir iştir. Yani öyle zannediyorum ki önümüzdeki ilk 15 gününde teslimatlar başlayacak. Teslimatların başladığı andan itibaren nereye yerleştirileceği aynı şekilde silahlı kuvvetli tarafından belirlenmiştir, oralara yerleştirilmek suretiyle bu süreci devam ettireceğiz.Trump'la Japonya'daki G-20 zirvesindeki görüşmede aynı düşüncelerimi yine söyleyeceğim. 'Türkiye için böyle bir yaptırımı siz uygun buluyor musunuz?' diyeceğim. İnanıyorum ki 'Bulmuyorum' diyecek. O zaman da ben sizden gereğini rica ediyorum diyeceğim, bu kadar basit. Madem dostuz, stratejik ortağız. Dolayısıyla yaptırımların olacağına hiç ihtimal vermiyorum. NATO'nun bu kadar dayanışmacı ülkesini yaptırımlara tabi tuttuğu zaman ABD'nin çok iyi düşünmesi lazım. Bizim de kendimize has karşı yaptırımlarımız olacaktır, biz bunlara evet demeyiz.