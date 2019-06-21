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ne zaman meclise gelecek? Af yasası nasıl olacak? ile ilgili tüm detaylar...

tartışmaları uzunca bir süredir Türkiye gündemini meşgul ederken, geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili flaş bir açıklama yapmış ve ceza infazı yasa teklifinin meclise geleceğinin müjdesini vermişti. Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası yüz binlerce ve aileleri heyecanlanmış ve konuyla ilgili detaylara hakim olmak istemişti. Af yasasının nasıl olacağını merak eden vatandaşlar, "af yasası ne zaman çıkacak?' 'af yasası nasıl olacak?' 'ceza infazı yasa teklifi nedir?' şeklinde soruların cevaplarını arıyor. Yasa teklifinin meclisten geçmesi halinde, süreleri düşecek, açık cezaevlerine geçişler daha kısa sürede gerçekleşecek. Kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlarda ceza artırımı gibi düzenlemeler yapılacak. İşte af yasası ile ilgili kamuoyunun yanıtını aradığı o cevaplar...

Giriş Tarihi: 22.6.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 10:08
Af yasası ne zaman meclise gelecek? Af yasası nasıl olacak? Ceza infazı yasası ile ilgili tüm detaylar...

nasıl olacak! Yüz binlerce vatandaş bu sorunun yanıtını arıyor. Başkan Erdoğan konuyla ilgili; "Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımız'ın çalışması var" açıklamasını yapmış ve sonrasında bireyler gün aşırı internet üzerinden konuyla ilgili en güncel bilgilere sahip olmak istemişti.

AF YASASININ DETAYLARI NELERDİR?

Peki af yasasının detayları nelerdir? İşte yüz binlerce insanın merakla beklediği ceza infazı yasa teklifi ile ilgili tüm detaylar...

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Af yasası ne zaman meclise gelecek? Af yasası nasıl olacak? Ceza infazı yasası ile ilgili tüm detaylar...
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