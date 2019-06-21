Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Ali Kemal Özcan kimdir? Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen Ali Kemal Özcan kaç yaşında nereli?

kimdir? Teröristbaşı ile görüşen Ali Kemal Özcan kaç yaşında nereli?

Terörist başı ile görüşen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, terörist başı Abdullah Öcalan’ın avukatlarını verdiği mektubu yayınlayan adam olarak biliniyor. Özcan, teröristbaşının avukatlarına verdiği mektubun kamuoyundan gizlendiğini açıkladı. Peki, Ali Kemal Özcan kimdir? Ali Kemal Özcan kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.6.2019 09:18
Ali Kemal Özcan kimdir? Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen Ali Kemal Özcan kaç yaşında nereli?

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşme yapan Ali Kemal Özcan'ın kim olduğu sorusu vatandaşlar tarafından sıkça aratılıyor. Dün akşamdan bu yana konuyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Doç. Dr. Ali Kemal İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarına verdiği mektubu yayınlayan adam olarak biliniyor. Özcan söyleminde terörist başının avukatlarına verdiği mektubun kamuoyundan gizlendiğini belirtti. Peki, Ali Kemal Özcan kimdir? Ali Kemal Özcan kaç yaşında nereli?

ALİ KEMAL ÖZCAN KİMDİR?

Doç. Dr. Ali Kemal Özcan 1959 yılında Dersim'in (Tunceli) Kardere köyünde doğdu. Orta öğrenimini Elazığ'da (1976),lisans eğitimini (MÜ iletişim fakültesi, 1982) İstanbul'da bitirdi. 13 yıllık bir çalışma/siyaset arasından sonra üniversiteye döndü. Siyaset felsefesinde master çalısmasını 1997'de (University of Kent, İngiltere) bitirdikten sonra, aynı üniversiteden sosyoloji doktorasını 2003'de aldı.

Master tezini temel alan kitabı (Humanisation Movement) 1999'da, doktora tezinin güncelleştirilen versiyonu olan kitabı (Turkeys Kurds; A Theoretical Analysis of Abdullah Öcalan and the PKK) 2006'da yayınlandı, Türkçe çevirisi yayın aşamasındadır. Uluslararası ve ulusal dergilerde akademik makaleleri yayınlandı. Tunceli Üniversitesi'nde sosyoloji bölüm başkanı ve rektör danışmanı olarak görev yapmaktadır. Milliyetçilik, ulus-devlet, sivil toplum ve Dersim aleviliği üzerinde akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Özcan 16 Nisan referandumunda da 'evet' denmesi gerektiğini savunmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ali Kemal Özcan kimdir? Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen Ali Kemal Özcan kaç yaşında nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN