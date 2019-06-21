Ayrı gayrı yok eşit hizmet var

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı Kahvaltı Programı'na katıldı.Programa Yıldırım'ın yanı sıra, Eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. İstanbul'da yaşayan herkesin birbirine et ve kemik gibi olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bu topraklarda kader birliği yapmışız. Bugün mücadele ettiğimiz terör örgütü PKK, terör örgütü FETÖ aynı kaynaklardan beslenmekte, aynı yerden emir almaktadır. PKK terör örgütünün Kürtler diye bir sorunu yoktur. Türklerin de Kürtlerin de tek sorunu PKK bölücü terör örgütüdür. Bu örgüt insanların gelecek umutlarını yok etmiştir. Türk Kürt kardeşlerimizi birbirine düşman etmiştir" dedi.İstanbul'un Türkiye'nin özeti olduğunu söyleyen Yıldırım, "Hedefimiz bir çocuklarımızın geleceği hepimizin meselesi. İstanbul 94'te Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı şehirdir. Emin ellere verilen o bayrak 25 yıl sonra İnşallah ehline verilmek suretiyle İstanbul'un geleceği aynı şekilde inşa edilecek. Kayırmacılık, hemşehricilik bunlar çok konuşuluyor. Algı olgunun önünde bazen. Bunlar benim için önemlidir. Rabbim nasip ederse eğer bu göreve gelirsem ayrı gayrı yok. Aynı sevgiyi göstereceğim. Bölge insanından yakın çalışma arkadaşım olacak. Herkese hak ettiği kadar yer verilecek" ifadelerine yer verdi.Program sonunda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yıldırım, kullandığı makam aracıyla ilgili olarak "Ben bu tartışmaları esefle izliyorum. Bu ülkede başbakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış herkese, şahsına, gece-gündüz, 24 saat, hiçbir kısıtlamaya mahal olmadan araç verilir. Korumalar verilir. Kaldı ki, ben bunları en asgari düzeye indirmiş durumdayım. Bütün bu düzenlemeler benim dışımda yapılan şeyler. İstesem de bunları reddedemem. Çünkü, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 Temmuz darbesini yaşamış bir Başbakanıyım. Bu konuların gündeme getirilmesini kınıyorum" diye konuştu.Seçim çalışmalarına Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de devam eden Yıldırım "Bu coşkunuz, sevginiz olduğu müddetçe evelallah bize durmak yok" dedi.Yıldırım, "İstanbul seçimi yapıyoruz sözde herkes burnunu soktu, Avrupa Amerika bu bile bir şey gösteriyor" şeklinde konuştu.