Bakan Albayrak: Aile; sevgi, sadakat merhamet ve inanç ister

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden kızı Emine Mahinur'un mezuniyetine ait bir fotoğraf paylaştı. Bakan Albayrak, "Ailemizin sanat ruhlu ve naif üyesi Mahinurumuz ilkokuldan mezun oldu." dedi.

Albayrak, "Doğduğu gün daha dün gibi... Yüzündeki masum tebessümü hiçbir kötülük silmesin. Vatanına milletine hizmetten hiçbir art niyet alıkoymasın seni ve senin gibi bütün masum çocuklarını bu milletin..." ifadesine yer verdi.





Bakan Albayrak açıklamalarında şunlara yer verdi.

"Aile; sevgi, sadakat merhamet ve inanç ister. Bundan bihaber olanlara mutlu aile tablosu acı verir. Dünyanın tüm zorluklarına göğüs germe gücünü bu tablodan almayı bana nasip ettiği için Rabbime şükrediyorum..."