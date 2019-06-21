Binali Yıldırım programa damga vurdu

Eğlenceli dakikaların yaşandığı programa AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım damgasını vurdu.

"SU KAYNATTI" YORUMU GÜLDÜRDÜ

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, özel bir kanalda yayınlanan tv programında İstanbul ve İstanbullular için olan projelerinden bahsetti. Binali Yıldırım, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'yla gerçekleşen, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü üstlendiği ortak yayınla ilgili olarak "Ben bilerek muhalif bir moderatör istedim. Siyasette bir kutuplaşma olduğu söylemleri var. Bu kutuplaşmayı normale döndürmek lazım. Muhalif birini moderatör seçerek bu süreci başlatmak istedim. Ama o, su kaynattı" şeklinde konuştu. Yıldırım'ın bu sözleri stüdyodakileri kahkahaya boğdu.

Binali Yıldırım'ın "Su kaynattı" yorumu güldürdü

BİNALİ YILDIRIM'IN BU SÖZLERİ OLAY OLDU!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın "Ben öğretilmiş bir adam değilim. Bana sorulan sorulara, hangi ortamda olursa olsun, samimiyetle cevap veririm. Bilmiyorsam, bilmiyorum derim" sözleri sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

Binali Yıldırım'ın bu sözleri olay oldu! "Ben, öğretilmiş bir adam değilim"