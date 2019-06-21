CHP adayının sicili bozuk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Bahçelievler'de katıldığı toplu açılış törenindeki konuşmasında, özetle şöyle söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anıtkabir yönetimi o kağıdı çekti aldı!"

YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR



Bu seçimde İstanbul halkı iki adaydan birine karar verecek. Bir tarafta terör örgütleri zihniyetinin destek verdiği Millet İttifakı. Ne diyor Kandil 'Oylarımız Millet İttifakı adayına' diyor. Millet İttifakı'nın adayı kim belli. Genel başkanları nasıl yalan söylüyorsa, adayları da öyle yalancı. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunlarınki yatsıya kadar bile yanmadı. Çabuk söndü. Pazar günü bu mumu tamamen söndürmeye var mıyız?

"Yalanları ortaya çıktı! Moderatörle anlaştı, soru geldi kart çıktı!"

BU ADAYIN SİCİLİ BOZUK



CHP adayının sicili Sayıştay raporlarıyla ortaya çıktı. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminin sadece 2016 faaliyetleri ile ilgili 11 adet kamu zararına yol açan işlem tespit edilmiştir. Yapılan yargılama sonunda bu zararların kendisinden tazminine karar verilmiştir. Bu adayın sicili Sayıştay raporları ile tespitli şekilde bozuktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "45 dakika odaya kapanıp soruları çalmışlar!"

İSTANBUL'A YAZIK OLUR



Ben CHP'ye, İYİ Parti'ye, HDP'ye gönül verenlere sesleniyorum, Saadet Partili kardeşlerime sesleniyorum böyle bir adam İstanbul'un başına getirilir mi? İstanbul'a yazık olur.