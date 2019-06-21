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adayının sicili bozuk

Başkan : adayının sicili Sayıştay raporları ile tespitli şekilde bozuktur. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 2016 faaliyetleri ile ilgili 11 adet kamu zararına yol açan işlem tespit edilmiştir. Zararların kendisinden tazminine karar verilmiştir

ZEYNEL YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2019
CHP adayının sicili bozuk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Bahçelievler'de katıldığı toplu açılış törenindeki konuşmasında, özetle şöyle söyledi:

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YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR

Bu seçimde İstanbul halkı iki adaydan birine karar verecek. Bir tarafta terör örgütleri zihniyetinin destek verdiği Millet İttifakı. Ne diyor Kandil 'Oylarımız Millet İttifakı adayına' diyor. Millet İttifakı'nın adayı kim belli. Genel başkanları nasıl yalan söylüyorsa, adayları da öyle yalancı. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunlarınki yatsıya kadar bile yanmadı. Çabuk söndü. Pazar günü bu mumu tamamen söndürmeye var mıyız?

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BU ADAYIN SİCİLİ BOZUK

CHP adayının sicili Sayıştay raporlarıyla ortaya çıktı. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminin sadece 2016 faaliyetleri ile ilgili 11 adet kamu zararına yol açan işlem tespit edilmiştir. Yapılan yargılama sonunda bu zararların kendisinden tazminine karar verilmiştir. Bu adayın sicili Sayıştay raporları ile tespitli şekilde bozuktur.

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İSTANBUL'A YAZIK OLUR

Ben CHP'ye, İYİ Parti'ye, HDP'ye gönül verenlere sesleniyorum, Saadet Partili kardeşlerime sesleniyorum böyle bir adam İstanbul'un başına getirilir mi? İstanbul'a yazık olur.

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CHP adayının sicili bozuk
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