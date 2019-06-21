CHP İstanbul İl Başkanlığı da, CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nu yalanladı!

CHP İstanbul İl Başkanlığı; 2 Nisan 2019 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "İstanbul halkının bilgisine sunulur" ifadelerini paylaştı ve paylaşımın altına İstanbul İl Seçim Kurulu'nun, 2 Nisan gecesi aldığı karar paylaşıldı.

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Müberra Gürdal, üye hakimler Fatma Nigar Uçar ve Nihal Koç'un, CHP'nin 7 ilçede ''yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına'' ilişkin talebini kabul ederek, söz konusu bölgelerde sayıma başlanmış ise sayımın tedbiren durdurulmasına hükmetmişti.

CHP ADAYI: "NEYİ ENGELLEDİK? ÖYLE HAKKIMIZ YOK. BİZ İTİRAZ ETMEDİK"



CHP adayı Ekrem İmamoğlu; CNN Türk Televizyonu'nda Ahmet Hakan'ın, "Binali bey, geçen hafta dedi ki, 'Bu işin en temiz şekli, bütün oyların yeniden sayılmasıydı' dedi, 'Bunu CHP itirazlarla engelledi' dedi. Niye engellediniz?" şeklindeki hatırlamasına, "Neyi engelledik? Öyle hakkımız yok. Biz itiraz etmedik" iddiasında bulunmuştu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın paylaşımı, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun sözlerinin gerçek olmadığını gözler önüne seriyor.

CHP'li İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! İşte oy sayımının iptali sonrası Kaftancıoğlu ve CHP heyetinin yeni görüntüleri

İSTANBUL'UN 7 İLÇESİNDE GEÇERSİZ OYLARIN SAYIMI YAPILIRKEN SAYIM DURDURULDU

AK Parti'nin itirazı üzerine Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1., 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurullarınca geçersiz oyların sayımına karar verdi, söz konusu ilçelerde geçersiz oyların sayımının yapılmasına başlandı.

İSTANBUL İL SEÇİM KURULU; CHP'NİN İTİRAZI ÜZERİNE SAYIMI DURDURDU



CHP; 7 ilçedeki geçersiz oyların sayımının durdurulmasını talep etti. İstanbul İl Seçim Kurulu, 2 Nisan 2019 tarihinde CHP'nin 7 ilçede ''yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına'' ilişkin talebini kabul ederek, söz konusu bölgelerde sayıma başlanmış ise sayımın tedbiren durdurulmasına hükmetti.

YSK, İSTANBUL İL SEÇİM KURULU'NUN KARARINI KALDIRDI



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili 7 ilçede başlatılan geçersiz oyların yeniden sayılmasını durduran İstanbul İl Seçim Kurulu kararını kaldırarak, sayımın sonuçlandırılmasına karar verdi.

YSK; CHP'nin itirazı üzerine İstanbul İl Seçim Kurulu'nun 7 ilçede başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait oyların tamamının sayılmasına yönelik verdiği "sayım durdurma" kararını kaldırarak o ilçelerde başlayan sayımların devamına hükmetti.

İşte CHP'nin hukuka müdahale görüntüleri

CHP, İSTANBUL İL SEÇİM KURULU BAŞKANI VE ÜEYELERİNİ YENİDEN SAYIM İÇİN ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE GETİRDİ



SABAH; YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararından 3 gün sonra emekliliğini isteyen İstanbul İl Seçim Kurulu Eski Başkanı hakim Müberra Gürdal ve iki üye hâkimin oyların yeniden sayımı engellemek için CHP'lilerle işbirliği yaptığını gösteren görüntülere ulaştı. Gürdal ve iki hakimin mesaileri bitmelerine rağmen 2 Nisan akşamı adliyeye geldikleri, 5 dakika sonra ise CHP'li heyetine binaya giriş yaptığı belgelemişti.





Müberra Gürdal ve iki üye hakim Fatma Nigar Uçar ile Nihal Koç, 2 Nisan'da mesai bitimi sonrası evlerine gittikleri, saat 20.10'da Çağlayan Adliyesi'ne yeniden giriş yaptıkları kameralarca ortaya konuldu. 3 isim, saat 20.15'te de İstanbul İl Seçim Bürosu'na giriş yaptı. Kurul üyelerinin gelişinden sadece 5 dakika sonra aralarında CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da bulunduğu CHP heyeti 5 araçla adliyenin nizamiye kapısından giriş yaptı. Görüntülerde; CHP'li heyetin saat 20.17'de İstanbul İl Seçim Bürosu'na yöneldikleri görülüyor. Görüntülerde ayrıca CHP'li heyetin Müberra Gürdal ve üye hakimlere oyların yeniden sayımının durdurulmasına yönelik itiraz dilekçeleri verdikleri, saat 20.45'te ise adliyeden çıkış yaptıkları açıkça göze çarpıyor.



Gürdal ve iki üye hâkim, CHP'nin başvurusunu işleme aldı ve aynı gece yarısı yasalara aykırı olarak 7 ilçede sayımı durdurdu. Böylece hakimler, 298 Sayılı Seçim Kanunu'nun 100. maddesinde yer alan, "Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak şikayet ve itirazlar işi durdurmaz" hükmünü açıkça ihlal etti. Gürdal ve iki hâkimin oy sayımını durdurabilmek için akşam vakti adliyeye gelmesi, Türkiye Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan oy sayımını durdurmaları, CHP-İstanbul İl Seçim Kurulu'nun işbirliğini açıkça gözler önüne serdi

İŞTE O KRONOLOJİ

7 İLÇEDE GEÇERSİZ OYLARIN SAYIMI YAPILDI

2 Nisan 2019: AK Parti'nin itirazı üzerine Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1., 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurullarınca geçersiz oyların sayımına karar verdi, söz konusu ilçelerde geçersiz oyların sayımının yapılmasına başlandı.

2 Nisan 2019 saat:20.10: İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Müberra Gürdal, üye hakimler Fatma Nigar Uçar ve Nihal Koç, Çağlayan Adliyesi'ne giriş yaptı.

2 Nisan 2019 saat:20.15: CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın da bulunduğu CHP heyeti, Çağlayan Adliyesi'nin nizamiye kapısından 5 araçla giriş yaptı.

2 Nisan 2019 saat:20.15: Müberra Gürdal ve iki üye hakim, Çağlayan Adliyesi'nde bulunan İstanbul İl Seçim Bürosu'nun kapısından giriş yaptı.

2 Nisan 2019 saat:20.16: CHP heyetinin, Çağlayan Adliyesi X-Ray cihazından geçiş yaptığı görüldü.

2 Nisan 2019 saat:20.17: Canan Kaftancıoğlu, Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Bülent Tezcan'ın da bulunduğu CHP heyetinin İstanbul İl Seçim Bürosu'na gittikleri görüldü. CHP heyeti, 7 ilçede süren oy sayımının durdurulması için dilekçeler verdi.

2 Nisan 2019 saat:20.45: CHP heyetinin, Çağlayan Adliyesi'nden çıkış yaptığı, bu sırada çekim yapmak için yaklaşan bir kişinin engellediği görüldü.

2 Nisan 2019 saat:22.10 İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Müberra Gürdal, üye hakimler Fatma Nigar Uçar ve Nihal Koç, CHP'nin 7 ilçede ''yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına'' ilişkin talebini kabul ederek, söz konusu bölgelerde sayıma başlanmış ise sayımın tedbiren durdurulmasına hükmetti.