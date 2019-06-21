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Darbecilerden hesap soran bir Türkiye var

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2019
Darbecilerden hesap soran bir Türkiye var
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: (Yargıtay Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle hayata geçirilen "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi"nin açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı) Demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde bulunanların yargı önünde hesabını verdiği bir gün olmuştur. Darbecilerden hesap soran bir Türkiye vardır. Türkiye'de hiç kimse demokrasiyi, milli iradeyi ortadan kaldıramayacak, şehitlerimizin ruhunu incitemeyecek. Mahkeme, hukuk çerçevesinde yargılamayı yapmıştır. Darbecilerin ortadan kaldırmaya çalıştığı anayasa, hukuk bugün onlar için de uygulanmış ve hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir karar, yargılama olmuştur.

BÜTÜN SANIKLAR HAK ETTİKLERİ CEZALARI ALACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın: Bu sanıkların dışında darbe girişiminin esas faili Fetullah Gülen ve bazı önemli sanıklar, yurt dışında yabancı ülkelerin himayesinde rahat bir hayat sürdürmekte. Firardaki bütün sanıklar da bir gün Türk mahkemeleri önünde hesap verecek. Sanıkların bütün engelleme çabalarına, akıl almaz tehditlerine rağmen, mahkemenin makul yargılama süresi içinde ve adil yargılama ilkelerine uygun olarak sonuçlandırması önemli.

KARAR VİCDANLARI BİR NEBZE RAHATLATACAK
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: 15 Temmuz'da milletimize ve vatanımıza kast eden hainler için FETÖ çatı davasında verilen cezalar, toplumda meydana gelen ağır tahribatı ve vicdanlarımızda açtıkları derin yaraları hiçbir zaman kapatmayacak ancak bir nebze de olsa rahatlatacak. Bu ağır cezaların yanında sanıklardan bazılarının beraatları, üstelik hakimlere ağır tehditlere rağmen beraat kararlarının olması ne kadar hukuk içinde kalındığının, adalet talebinin en somut örneğidir. Hak eden en ağır cezayı alırken hak eden de beraat etmiştir.

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Darbecilerden hesap soran bir Türkiye var
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