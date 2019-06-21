Darbecilerden hesap soran bir Türkiye var

BUGÜN NELER OLDU

: (YargıtayBaşkanlığı, Avrupa Birliğive Avrupa Konseyi iş birliğiylehayata geçirilen"Yargıtayın KurumsalKapasitesinin GüçlendirilmesiProjesi"nin açılışının ardındangazetecilerin sorularınıyanıtladı) Demokrasiye, milliegemenliğe darbe girişimindebulunanların yargı önündehesabını verdiği bir gün olmuştur.Darbecilerden hesap soran birTürkiye vardır. Türkiye'de hiç kimsedemokrasiyi, milli iradeyi ortadankaldıramayacak, şehitlerimizin ruhunuincitemeyecek. Mahkeme, hukukçerçevesinde yargılamayı yapmıştır.Darbecilerin ortadan kaldırmayaçalıştığı anayasa, hukuk bugün onlariçin de uygulanmış ve hak edeninhak ettiği cezayı aldığı bir karar, yargılamaolmuştur.: Bu sanıklarındışında darbe girişiminin esas failiFetullah Gülen ve bazı önemli sanıklar, yurtdışında yabancı ülkelerin himayesinde rahat birhayat sürdürmekte. Firardaki bütün sanıklar dabir gün Türk mahkemeleri önünde hesap verecek.Sanıkların bütün engelleme çabalarına, akıl almaz tehditlerinerağmen, mahkemenin makul yargılama süresi içinde veadil yargılama ilkelerine uygun olarak sonuçlandırmasıönemli.15 Temmuz'da milletimizeve vatanımıza kast eden hainleriçin FETÖ çatı davasında verilencezalar, toplumda meydana gelenağır tahribatı ve vicdanlarımızdaaçtıkları derin yaraları hiçbir zamankapatmayacak ancak bir nebze de olsa rahatlatacak.Bu ağır cezaların yanında sanıklardan bazılarınınberaatları, üstelik hakimlere ağır tehditlere rağmenberaat kararlarının olması ne kadar hukuk içindekalındığının, adalet talebinin en somut örneğidir.Hak eden en ağır cezayı alırken hak eden de beraatetmiştir.