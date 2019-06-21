Darbecilerden hesap soran bir Türkiye var

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
: (Yargıtay
Başkanlığı, Avrupa Birliği
ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle
hayata geçirilen
"Yargıtayın Kurumsal
Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Projesi"nin açılışının ardından
gazetecilerin sorularını
yanıtladı) Demokrasiye, milli
egemenliğe darbe girişiminde
bulunanların yargı önünde
hesabını verdiği bir gün olmuştur.
Darbecilerden hesap soran bir
Türkiye vardır. Türkiye'de hiç kimse
demokrasiyi, milli iradeyi ortadan
kaldıramayacak, şehitlerimizin ruhunu
incitemeyecek. Mahkeme, hukuk
çerçevesinde yargılamayı yapmıştır.
Darbecilerin ortadan kaldırmaya
çalıştığı anayasa, hukuk bugün onlar
için de uygulanmış ve hak edenin
hak ettiği cezayı aldığı bir karar, yargılama
olmuştur.
BÜTÜN SANIKLAR HAK ETTİKLERİ CEZALARI ALACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın
: Bu sanıkların
dışında darbe girişiminin esas faili
Fetullah Gülen ve bazı önemli sanıklar, yurt
dışında yabancı ülkelerin himayesinde rahat bir
hayat sürdürmekte. Firardaki bütün sanıklar da
bir gün Türk mahkemeleri önünde hesap verecek.
Sanıkların bütün engelleme çabalarına, akıl almaz tehditlerine
rağmen, mahkemenin makul yargılama süresi içinde ve
adil yargılama ilkelerine uygun olarak sonuçlandırması
önemli.
KARAR VİCDANLARI BİR NEBZE RAHATLATACAK
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:
15 Temmuz'da milletimize
ve vatanımıza kast eden hainler
için FETÖ çatı davasında verilen
cezalar, toplumda meydana gelen
ağır tahribatı ve vicdanlarımızda
açtıkları derin yaraları hiçbir zaman
kapatmayacak ancak bir nebze de olsa rahatlatacak.
Bu ağır cezaların yanında sanıklardan bazılarının
beraatları, üstelik hakimlere ağır tehditlere rağmen
beraat kararlarının olması ne kadar hukuk içinde
kalındığının, adalet talebinin en somut örneğidir.
Hak eden en ağır cezayı alırken hak eden de beraat
etmiştir.