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Eski Genel Kurmay Başkanı Özkök’ün koruması ’den tutuklandı

’nca ’cü imamlarla ankesörlü telefon üzerinden irtibat kuran TSK mensuplarına yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Eski Genel Kurmay Başkanı Özkök’ün koruması gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2019 14:22 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 14:32
Eski Genel Kurmay Başkanı Özkök’ün koruması FETÖ’den tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları ortaya çıkarılan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI...

Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında eski Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün yakın korumalığını yapan Astsubay Nihat O. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Nihat O. sorgu işlemleri ardından çıkarıldığı İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan tutuklandı.

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Eski Genel Kurmay Başkanı Özkök’ün koruması FETÖ’den tutuklandı
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