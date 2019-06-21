Eski Genel Kurmay Başkanı Özkök’ün koruması FETÖ’den tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları ortaya çıkarılan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.
GÖZALTINA ALINMIŞTI...
Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında eski Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün yakın korumalığını yapan Astsubay Nihat O. gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Nihat O. sorgu işlemleri ardından çıkarıldığı İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan tutuklandı.