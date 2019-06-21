Hulusi Akar dün verilen FETÖ cezalarıyla ilgili konuştu: Bu hainler...

"HAİNLER LAYIK OLDUKLARI CEZAYI BULDULAR"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin "çatı" davasında verilen cezalara ilişkin, "Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular" dedi.

GENELKURMAY ÇATI DAVASINDA KARAR VERİLDİ! İŞTE CEZA ALAN O HAİNLER...

"NATO'DAN UZAKLAŞTIĞIMIZ FALAN YOK!"

Türkiye NATO'ya ilişkin tüm sorumluluklarını eksiksiz ve aksaksız yerine getiriyor. 'S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız' filan yok. Bu bir tedarik meselesi. Bunun F-35 ile ilişkilendirilmesini şiddetle reddediyoruz.