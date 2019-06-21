Kıyamete kadar hapisteler

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FETÖ darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı 2 yıl 28 gün süren dava için dün tarihi gündü.Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Kapalı Cezaevi Kampüsü'nde görülen karar duruşması için drone ile keskin nişancıların görevlendirildiği kampüs bölgesinde alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. 800 kişilik salonda yapılan karar duruşmasında mahkeme Başkanı Oğuz Dik hükmü açıkladı. Kararlar şöyle:Aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 127 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 23 sanık müebbet, 24 sanık FETÖ üyeliğinden, 4 sanığa darbe girişimine yardım suçlarından olmak üzere toplamda 178 kişi ceza aldı. Aralarında davanın 1 numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13 kişinin dosyası ayrıldı. 33 sanığın ise beraatına karar verildi.Darbe girişiminin planlanması ve icrasından sorumlu tutulan sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi 38 kişiden 20'si tüm suçlardan sorumlu. Aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve askeri ayağın 1 numarası olan eski Orgeneral Akın Öztürk'ün de bulunduğu 17 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Akın Öztürk, Ahmet Özçetin, Ali Osman Gürcan, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Erhan Caha, Fırat Alakuş, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Ömer Faruk Harmancık, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Orhan Yıkılkan, Sinan Sürer ve Muhsin Kutsi Barış "Anayasayı ihlal ve Cumhurbaşkanına Suikast" suçlarından 2'şer kez, şehit olan 139 kişi dolayısıyla 139'ar kez olmak üzere 141 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.Rekor cezaya çarptırılan sanıklardan eski Tuğgeneral Hakan Evrim ihanet üssü olarak kullanılan Akıncı Üssü'nün komutanıydı. Tuğamiral Sinan Sürer Genelkurmay Başkanlığı'nda darbeye direnen sivillere ateş etmişti. Fırat Alakuş eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ifadesinde "ürkütücü suratlı" diye tanımladığı kişiydi. Kubilay Selçuk ise 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde darbe bildirisini okuma provasını yapan eski Çiğili Üs Komutanı'ydı.Geriye kalan diğer 3 konsey üyesinden Osman Kılıç 140, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimin yöneten sanıklardan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş 137, eski Kurmay Albay Muzaffer Düzenli ise 62 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 540 yıl hapse mahkum oldu.Öte yandan 15 Temmuz şehit ve yakınları duruşma çıkışı sanık yakınlarına tepki gösterdi.Sözde Konsey üyeleri arasında yer alan Cumhurbaşkanı eski Başyaveri darbeci Ali Yazıcı 1, Ertuğrul Terzi 2, Halil Gül, Mehmet Şahin, Genelkurmay Başkanı eski özel kalem müdürü Ramazan Gözel 11, Savaş Kabaklı 17, Ünsal Coşkun 29, Özcan Karacan 30 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Osman Kardal ve İlhan Talu darbe girişimi suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Ancak duruşmadaki tavırlarından dolayı müebbete çevrildi.Sanıklardan Murat Aygün ve Osman Ünlü Polatlı darbe davasında, Özkan Aydoğdu'yu ise İstanbul'daki davadan ceza aldıkları için cezalandırmadı. Konsey üyesi olup da firari durumda olan sanıklar Ali Kalyoncu ve Turgay Sökmen'in dosyaları ayırılırken, şehit astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci Semih Terzi'ye ise ölümünden dolayı ceza verilmedi.Yarbay Özcan Karacan 15 Temmuz'da Kara Kavacılık Komutanlığı Taarruz Helikopter Tabur Komutanlığı görevinde bulunuyordu. Karacan helikopter pilotu sanıklar Ünsal Coşkun, Mehmet Şahin ve Halil Gül'le darbeye karşı koyan polis helikopterlerini vurun talimatını veren isimdi.Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın eski emir subayı ve Akar'ın derdest eyleminde görev alan Levent Türkkan, ile FETÖ'nün mahrem imamı Birol Kurubaş'a da 1'er kez ağırlaştırılmış müebbetten hapis cezası aldı. Sorgusunda Genelkurmay başkanlarını dinlediklerini itiraf eden ve askeri casuslukla suçlanan Türkkan'ın beraat etmesi dikkat çekti.Dava kapsamında sanıklardan 33'üne beraat kararı çıktı. Beraat eden isimler arasında 15 Temmuz'da MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Genelkurmay Başkanlığında protokol sırasında karşılayan ve uğurlayan sanıklardan eski üsteğmen Kübra Yavuz da yer aldı. Darbe girişiminin başarısız olmasından sonra kendisini derdest ettirmekle suçlanan eski Tümgeneral Baki Kavun da beraat etti.Eski Orgeneral Akın Öztürk darbe girişiminin başladığı saatlerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri darbeci albay Veysel Kavak ile görüşmeler yaparak karargah ile Akıncı Üssü arasındaki koordinasyonu sağladı. Sözde atama listesinde "Genelkurmay İkinci Başkanı" olarak gösterilen Öztürk, Hulusi Akar ikna edilemeyince Genelkurmay Başkanlığına getirilecekti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri Kurmay Albay Ali Yazıcı, Cumhurbaşkanı'nın yerini tespit etmek için görüşmeler yaptı. Darbeciler, FETÖ'cü başyaverin verdiği bilgi üzerine Erdoğan'ın kaldığı otele gitti.Eski Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, Deniz Kuvvetlerinin darbe planı içindeki organizasyonunu, sevk ve idaresini yapan ekibin içindeydi. Hulusi Akar'ı, Mehmet Dişli, Kubilay Selçuk ve Hakan Evrim ile birlikte darbenin başına geçmesi için ikna etmeye çalışmıştı.Eski Albay Cemil Turhan, darbe girişimi sırasında yayımlanan sözde darbe bildirisinin altında imzası yer aldı. Turhan, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in odasına yönelerek, Güler'in darbeci ÖKK personelince derdest edilip helikoptere götürülmesine yardım etti.Eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç FETÖ'cü askerleri görevlerdi. Genelkurmay'a gelen darbeciler, Partigöç'ün nezaretinde komutanları derdest etti. TSK mesaj sistemine girerek birliklere "Atama", "Katılışlar" ve "Sıkıyönetim direktifleri" başlıklı bildirileri gönderdi.Eski Tuğgeneral Hakan Evrim, darbe hazırlıkları kapsamında 13 Temmuz 2016'da Ahmet Tosun'la F-16'yla Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'ne giderek, uçağa hedefleri hatasız vurmayı sağlayan sniper cihazı taktırdı. Evrim, Diyarbakır'daki üssün komutanı eski tuğgeneral Deniz Kartepe ile oradan darbeye katılacak F-16 uçaklarının planlamasını yaptı.Eski Tümgeneral Mehmet Dişli, Hulusi Akar'a darbeyi bildirmişti. Akar'ı Akıncı Üssü'ndeki kapatıldığı odada göz hapsine alan Dişli, ara sıra koridora çıkıp, Genelkurmay'daki darbecileri telefonla arayarak gelişmeler hakkında bilgi aldı.