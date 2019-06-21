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lideri : İyi niyetle izah edilemeyecektir

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2019
MHP lideri Devlet Bahçeli: İyi niyetle izah edilemeyecektir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, SABAH'ın ortaya çıkardığı CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının gizli görüşmesini değerlendirirken, "Otel lobilerinde gizli kapaklı yapılan temas ve taktik alışverişini esas alan sinsi görüşmenin ifade edildiği gibi 2-3 dakika değil, 46 dakikayla sabit olduğu anlaşılmıştır. 16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir. CHP adayının maskesi düşmüş, aldatma ve yalanla makyajladığı gerçek yüzü ortaya çıkmış, deşifre olmuştur" dedi.
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MHP lideri Devlet Bahçeli: İyi niyetle izah edilemeyecektir
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