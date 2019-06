Millet oyunu bozacak

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbullular'ın hizmeti tercih ederek Binali Yıldırım'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceğini söyledi. SABAH'a konuşan Celal Adan sorulara şu yanıtları verdi:Milletimiz bu oyunu bozacak. MHP olarak yerel seçimi yerel seçim ölçülerinde görmüyoruz. 30 yıldır bu ülkenin merhametine, kardeşliğine ve birliğine kurşun sıkan terör örgütünün adı PYD'dir, PKK'dır ve HDP'dir. 4 bin TIR PYD'ye veriliyorsa, bu Türkiye'nin meselesine müdahale anlamı taşır. Cumhuriyet tarihinin en kahpe olayı 15 Temmuz'u icra edenler ve liderleri şu an Amerika'da. O ülkenin imkanlarından da istifade ederek hayatlarını idame ettiriyorlar. Peki PKK ve FETÖ şu an nerede? Her ikisinin de sözcüleri, imkanlarıyla İmamoğlu'nu desteklemektedirler.Şu an cezaevinde bulunan HDP'nin liderleri ve dışarıdaki eş başkanlarının CHP adayına nasıl çalıştıklarına hep birlikte şahit oluyoruz. FETÖ terör örgütüne iltisaklı ne kadar çevre varsa, onlar da CHP'li adaya destek veriyor. Türk milletinin birliğine kast eden, devletin çökmesine öncülük yapanlar CHP adayını destekliyorlar. HDP, Atatürk'ün kurduğu partiyle işbirliği yaparak kendisini yaşatma mücadelesi veriyor. Bunu CHP içine sindirebilir ama milletimiz bunun farkına vardı.Göreceksiniz bunlar muvaffak olamayacaklar. Eğer muvaffak olurlarsa, 3-5 ay sonra İstanbul'un bütün sokaklarında PKK'nın militanlarını ve işgallerini göreceğiz. Hiç endişe etmeyelim. Binali bey, 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilecektir.Türkiye'de FETÖ hareketiyle PKK'yı meşrulaştıracak her davranış vatana ihanettir. Cumhur İttifakı 6-7 bin silahlı, eğitilmiş militanın yaşadığı Afrin'i PKK'nın başına yıktı. 'Afrin'e girmemeliyiz' diyen bir siyasi hareketin mensubunun İstanbul Belediye Başkanı olmaya ne hakkı var?Türk devletinin geleceğini ve birliğini ilgilendiren konularda bir ittifak kurulmuş durumda. Bu da Cumhur İttifakı'dır. İstanbul seçimlerinde de PYD ve PKK gibi vatan haini örgütlerin meşrulaşmasına izin verilmemelidir. Milletimiz oylarıyla bu oyunu bozacaktır. Hem FETÖ, hem de PKK'lıların hevesleri kursaklarında kalacak. Türk demokrasisi kazanacak.Binali bey, milletimizin değerlerine hürmet ederek yaşayan, vatana, millete, ezana, bayrağa bağlı önemli devlet ve siyaset adamıdır. İyi mühendistir. Türkiye'nin büyük projelerine imza atmıştır. İstanbul'un temel problemlerini bilen bir vizyona sahiptir. Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yaptıktan sonra belediye başkanlığına neden talip olduğu noktasındaki kanaatlerini biliyorum. İstanbul Türkiye'nin ve ekonominin kalbi... İstanbul'da bir yanlışlık olduğu zaman bütün Türkiye buradan zarar görüyor. İstanbullu vatandaşlarımız hizmeti seçecek. Hizmet eden Binali Yıldırım'ı getirecek. PYD, PKK, HDP ve FETÖ işbirliğine son verecek.