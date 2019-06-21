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Öcalan'ın avukatlarından yeni açıklama: Tarafsızlıkta ısrar edin

’nın İmralı’da yatan lideri terörist ’ın 23 Haziran seçimlerinde yaptığı tarafsızlık mesajı gündeme bomba gibi düştü. Öcalan’ın bu açıklaması içerisindeki iktidar kavgasını da gün yüzüne çıkardı. Başkan Erdoğan da dün ortak canlı yayında yaptığı açıklamada HDP içerisindeki bu kavgaya dikkat çekmişti. Öcalan’ın avukatlarından bugün yeni bir açıklama geldi: “HDP şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmelidir”

Giriş Tarihi: 21.6.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 10:30
Öcalan'ın avukatlarından yeni açıklama: Tarafsızlıkta ısrar edin

Asrın Hukuk Bürosu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda Abdullah Öcalan'ın 18 Haziran'da kaleme aldığı mesaj paylaşıldı.

Öcalan mesajında HDP'nin tarafsız çizgisinde ısrar etmesi gerektiğini söyledi:

Önümüzdeki dönemde gerek iç toplumsal gerek bölgesel ve küresel sorunların daha da aağırlaşacağını gözüönünde bulundurularak bu üçüncü yol tavrının korunması büyük bir önem ve anlam ifade etmektedir. Bu çerçevede HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendini enfaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir.

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Öcalan'ın avukatlarından yeni açıklama: Tarafsızlıkta ısrar edin
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