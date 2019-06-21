Verilen hafif cezalar için yeniden dava açacağız

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde dernek adına açıklama yaptı. Şebik, "Verilen kararlar müebbet, ağırlaştırılmış, tahliye de olsa aslında 15 Temmuz'da medyanlara çıkanlar ve 80 milyon tarafından mahşeri vicdanda bunlar mahkum edildi. Şu anda şüphesi bizim tarafımızdan bulunanlar hakkında verilen hafif cezalar için biz yeniden dava açmak ve şikayet etmek sureti ile bu süreci devam ettireceğiz" dedi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Kaan Şimşek de "Adaletin yerine geldiğini ve müebbetle sonuçlanan davalar içimizi bir nebze rahattı. Yeter mi, yetmez? Çünkü bir canla kıyaslanmaz" diye konuştu.İlk duruşma 22 Mayıs 2017 yılında başladı.Karar duruşmasına kadar 236 celse yapıldı.Yaklaşık 2 bin 500 saati bulan kayıtlar 7 katip tarafından deşifre edildi.Beyanlar 50 bin sayfa tuttu.235 kişi tanık olarak dinlendi.2 bin 386 kişi müşteki ve mağdur olarak yer aldı.Koruma Astsubay Bülent Aydın darbe teşebbüsünün ilk şehidi oldu.Savcılık 2 bin 581 sayfa iddianame hazırladı.Darbe gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde 11 vatandaş şehit edildi.