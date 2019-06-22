Bakan Selçuk’tan müjde: öğrenciler tatili fırsata çevirecek

Sosyal Çalışma Programı'nın gençleri geleceğe hazırlamayı hedefleyen yeni aktif işgücü piyasası araçlarından biri olacağını kaydeden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu program sayesinde gençlerimiz yaz tatillerini, sosyal sorumluluk bilinçlerini artırıp verimli bir şekilde değerlendirecekler. Ayrıca cep harçlıklarını çıkaracaklar ve emekliliklerine sayılacak sigortalılıkları yapılacak. Temmuz ayı itibarıyla başlayacak Sosyal Çalışma Programları ile asıl maksadımız üniversite öğrencisi gençlerimizin iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmaktır. Bu programla öğrencilerimiz toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edinmiş olacaklar" dedi. SABAH'a konuşan Bakan Selçuk şunları kaydetti:

İŞKUR iş birliğiyle kamu kurumlarında uygulanacak programlara; açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün üniversite öğrencileri diledikleri ilde başvuru yapabilecek. Ancak 18 yaşını doldurmamış üniversite öğrencileri, başka bir işte çalışan veya staj gören öğrenciler ile bahar döneminden dersleri devam eden yahut yaz okulunda ders alan öğrenciler bu programlara katılamayacaklar.

'PROGRAM SÜRESI 3 AY OLACAK'

Başvurular 25-28 Haziran arasında www. iskur.gov.tr adresi üzerinden, İŞKUR'a gelmelerine gerek olmadan, elektronik ortamda yapılabilecek. Kayıt sonrası başvurdukları ilde kendilerine uygun 3 programı seçip başvurabilirler.

Her bir Sosyal Çalışma Programını belirli sayıdaki kontenjanla açacağız. Katılımcıları da 5 Temmuz tarihinde elektronik olarak yapacağımız noter huzurunda merkezi kura sonucunda belirleyeceğiz.

Programlarımızı bu yıl Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında okullar açılana kadar düzenlenecek. Üniversite öğrencilerimiz Sosyal Çalışma Programı kapsamında; doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni ile kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında çalışabilecekler.

Sosyal Çalışma Programının süresi bir yaz döneminde azami 3 ay olacak. Ayrıca öğrencilerimizin kendilerine de zaman ayırabilmeleri için haftalık çalışma süresini 3 gün ile sınırlı tuttuk. Öğrencilerin programa katılım sağladıkları her günün ücreti 67,36 TL.

Ayrıca yenilikçi bakış açımızın bir yansıması olarak "İŞKUR Kampüste"yi başlattık. 81 ilimizde "İŞKUR Kampüste" mottosuyla 137 Kariyer Günü düzenledik, 83 binin üzerinde öğrencimize hizmetlerimiz, teşvik ve desteklerimiz hakkında bilgi verdik. İşgücü piyasası araştırmalarımızı onlarla paylaştık, tecrübenin işe alımlarda en önde gelen etkenlerden olduğunu bunun da İŞKUR'un programlarıyla aşılacağını gençlerimize aktardık.

Kamu kurumlarında uygulanacak programlara; açık öğretim, yüksek lisans ve doktora hariç bütün üniversite öğrencileri diledikleri ilde başvuru yapabilecek.