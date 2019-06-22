Binali Yıldırım'dan sarı kart!

İstanbul'da Amatör spor kulüpleri camiası ile bir araya gelen Binali Yıldırım; "Siyasette fair play davranmayanlara tıpkı futbolda olduğu gibi sarı kartı gösterin" dedi.

HEDEF 2 MİLYON SPORCU

Amatör branşlar hakkında konuşan Binali Yıldırım "İstanbul'un ne kadar lisanslı amatör sporcusu var 200 bin. 200 bin İstanbul'a yakışır mı Bunun içinde 20'den fazla branş var. 200 bin nedir kardeşim. 2 milyon hedefimiz var. 2 milyon gencimizi amatör spora mutlaka tanıştıracağız, spor yapacağız." ifadelerini kullandı.

SİYASETTE SARI KART

İstanbul seçimleri hakkında da konuşan Yıldırım "Fair-Play çok önemli. Futbolda Fair-Play siz iyi bilirsiniz. Arkadan tekme atmak yok değil mi Fair-Play oynamayana sarı kart göstermeye hazır mısınız Pazar günü sarı kartı gösterecek misiniz Helal olsun!" dedi.