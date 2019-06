Bizim milletimize bu tehditler sökmez

BUGÜN NELER OLDU

Cuma namazını buradaki camide kılan Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu ile ilgili değerlendirmesi sorulan Yıldırım şunları söyledi: "PKK ne demiş, HDP ne demiş bu bizim için önemli değil. İstanbul'da Diyarbakır'dan daha fazla Kürt hemşehrimiz yaşıyor. Dolayısıyla ben belediye başkan adayı olarak Kürt hemşehrilerimden destek istiyorum. Şunu bilmelerini istiyorum. İstanbul'da 15 milyona eşit, adil hizmet yapacağım. Kürt, Türk, Çerkez yani etnik kimlik ayrımı yapmadan herkese bu hizmeti götürmenin gayreti içinde olacağım. Kürt kardeşlerimiz birileri ile ittifak yapmaya zorlayan zihniyet unutulmamalıdır ki geçmişte Kürtlere en büyük zulmü yapan zihniyettir."Türkiye'nin büyük tehditlerle karşı karşıya olduğunu dile getiren Yıldırım şöyle devam etti: "S-400 alacağız. 'Füzeler, roketler geliyor. Kilis'e, Hatay'a atılan roketlerle 71 vatandaşımız hayatını kaybetti. Savunmamızı yapacağız' diyoruz. 'Yapamazsınız.' 'Siz verin.' Vermiyor. Ne yapacağız, boyun mu eğeceğiz? 'Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta petrol arayamazsınız.' Peki diğerleri niye arıyor kardeşim? 'Siz Afrin'de, Cerablus'ta, El-Bab'ta, Kuzey Irak'ta operasyon yapamazsınız. Suriye'nin kuzeyindeki terör kuşağını ortadan kaldıramazsınız.' Bu millete bu işler sökmez. Bu milletin bir özelliği var, istiklal, bağımsızlık bizim karakterimizdir. Türkiye'ye ayar vermeye çalışanlara en güzel cevabı millet vermiştir. Bundan sonra da vermeye devam edecektir."Binali Yıldırım dün ayrıca Best FM ve Show Radyo ortak yayınında soruları yanıtladı. Gerçekleşen ulaşım ve su indiriminin AK Parti'nin teklifi olduğunu belirten Yıldırım, "Teklifte Tevfik Göksu'nun imzası var. CHP'nin teklifi farklı. Adam İstanbul'da değil, imza atamaz. Kesip yapıştırıyor fotokopi yapıyorlar. Dürüst olmak lazım" ifadesini kullandı. Yıldırım, İBB'den Atatürk resimlerinin kaldırlması iddiasını da "Atatürk bu ülkenin ortak değeri. Atatürk'ün önlerine koyup dümen çevirmesinler" diye konuştu.Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul için açıkladığı birçok proje ile dikkat çekti.İşte Yıldırım'ın toplumun hemen her kesiminde heyecan uyandıran vaatleri:İstanbul'da okuyan yaklaşık 1 milyon üniversite öğrencisine her ay 10 GB ücretsiz internet desteği sağlanacak.İstanbul'daki 4 milyonun üzerinde olan tüm Öğrenciler için Müze ve Şehir Tiyatroları ücretsiz olacak.Üniversite öğrencileri için Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin spor tesisleri ücretsiz olacak.AK Parti İBB Meclis Grubu'nun teklifi ile 40 TL'ye düşürülen öğrenci aylık ulaşım ücreti, üniversiteye hazırlanan gençler için de 1 yıl boyunca geçerli olacak.İstanbul'daki 935 amatör spor kulübünün her birine ortalama 100 bin TL'lik malzeme ve ulaşım desteği sağlanacak. Gençler için İstanbul E-spor oyunlarının başkenti yapılacak. Gençler İstanbul'da dünyanın en iyi E-Spor oyuncularıyla yarışacak.Binali Yıldırım tarafından 'Dert etme Park et' sloganıyla duyurulan İSPARK vaadinde, İSPAK otoparklarında ilk 1 saat ücretsiz olacak. Doğalgaza da yüzde 10 indirim yapılacak ve bu tüm yıl geçerli olacak. Sosyal yardım alan tüm dar gelirli ailelere her ay 50 TL'lik doğalgaz ve 80 TL'lik elektrik faturası desteği verilecek.Su ve doğalgaz aboneliklerinde açma ve kapama ücreti kaldırılacak.Evlenecek çiftlere 8 bin TL düğün desteği verilecek. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde yapacakları düğünlerde tüm masraflar İBB tarafından karşılanacak. İstanbul'un kreşi, çocuk yuvası olmayan 300 mahallesinin tamamına 955 kreş yapılacak. Dar gelirli aileler bu kreşlerden ücretsiz yararlanacak.Toplu ulaşımı kullananlar için iki yaka arasındaki deniz hatları vapurları tamamen ücretsiz olacak. 3 bin 128 devlet okuluna temizlik personeli ve temizlik malzemesi desteği verilecek.Toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz sunacak. Dar gelirli ailelerin öğrencilerine verilen kırtasiye desteği 10 kat artırılacak.Devrim niteliği taşıyan aydınlık ve kameralı sokak sistemi başlatılacak. İstanbul'daki 180 bin engelli ve ailesine en az bir hafta yararlanacağı şekilde İBB Yaz Kampları düzenlenecek. Kadınların el emeği göz nuru işleri İBB'nin birimlerinde satışa sunulacak.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, motosiklet kullanıcıları için ücretsiz olacak. Ayrıca motoparklar yapılacak. Otoyol bariyerleri değiştirilip yerine motorcu dostu moto korkuluklar yapılacak.İşsizler için 39 ilçeye istihdam merkezi açılacak. Her yıl 100 bin İstanbulluya iş bulunacak. Genç girişimcilere en az 100 bin TL'lik sermaye desteğinde bulunulacak.İşsizlik maaşı alanlara toplu ulaşımın tamamı ücretsiz olacak. Staj imkanı bulamayan her öğrencinin staj yapması sağlanacak. Drone (İHA) kullanıcıları, Yenikapı ve Maltepe miting alanları ile millet bahçeleri izne tabi olmadan drone kullanabilecek. Tapu Tahsis belgesi olanlara tapuları teslim edilecek. Bu haktan gecekondu sahipleri de yararlanacak. Hazine arazisi üzerinde bulunan ancak tapu tahsis belgesi olan gecekondu sahiplerinin arazileri belediye bünyesine kazandırılacak.Bu sayede hak sahipleri uygun fiyatla arsalarını tapularıyla birlikte alabilecek.