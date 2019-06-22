HDP ve kandil CHP’nın yanında

MHP lideri Devlet Bahçeli, yarın gerçekleştirilecek İstanbul seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli şunları söyledi:

23 Haziran'da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığı devam edecektir. Çünkü Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, istiklalin muhafızıdır. Hiçbir fitne-fesat akın ve akımı ittifakımızın sağlıklı doğasına, sağlam duruşuna zarar veremeyecek, mukavemetimizi kıramayacaktır. PKK'nın siyasi izdüşümü olan HDP'nin, CHP'nin adayına vermiş olduğu açık çek, verdiği katkı, gösterdiği yoğun ilgi ve alaka milletimizde büyük bir infiale neden olmaktadır. HDP ve Kandil CHP'nin yanında hizalanmıştır.

İmralı'da müebbet hapis cezasını çeken teröristbaşı anlaşılan odur ki, HDP'nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır. Teröristbaşının mektubu HDP'nin vahim sapmasına, Zillet İttifakı'na verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur. HDP-PKK-teröristbaşı ve terörist Demirtaş arasındaki derin çatlakların çok boyutlu analiz ve yorumu elbette yapılacak, nihai olarak İstanbul içine çekilmek istenen girdaptan 23 Haziran'da tamamıyla kurtulacaktır. ANKARA



MEKTUP İFTİRASINA TEPKİ

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu sonrası gelişmeler için, "Bir mektup üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz" dedi. Altun yazılı açıklamasında, "Erdoğan, sadece milletin hür iradesine sırtını dayayarak mücadele eder" ifadesini kullandı. Bu arada CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, bölücü terör örgütü PKK ve siyasi uzantıları arasında derin krize yol açtı. Teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna karşılık Kandil'deki terör baronu Murat Karayılan ve Cemil Bayık, CHP'ye destek açıklaması yaptı. HDP'den yapılan açıklamada da "Stratejimizde değişiklik söz konusu değil" denildi. Öcalan'ın mektubu ile Demirtaş'ın CHP adayına destek açıklaması İyi Parti'yi de böldü. ANKARA-Özgür CEBE /SABAH

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