Her sandığa 9 müşahitle sıkı takip

İstanbul seçmeni yarın yeniden sandık başına gidecek. AK Parti teşkilatları seçim güvenliği için çalışmalarını son dakikaya kadar aralıksız sürdürecek. 31 Mart seçimlerinin iptaline neden olan oy hırsızlığının önüne geçmek için sandık görevlilerinin eğitimine ayrı bir önem verildi. Seçim günü her sandıkta üçü ana kademe, üçü kadın, üçü de gençlik kollarından olmak üzere toplam 9 müşahit görev yapacak. Müşahitler tecrübeli ve deneyimli isimler arasından belirlendi.AK Parti, yedekler de dahil olmak üzere 62 bin sandık görevlisini belirledi ve onlara sandık başında neler yapacakları, oy sayım ve dökümü işlemlerinin nasıl yapıldığı, geçersiz oyların nasıl belirlendiği, oyların tutanaklara eksiksiz nasıl geçirileceği konularında eğitim verdi.AK Parti ayrıca her okulda en az 2 avukat görevlendirdi. Öte yandan AK Parti kaynakları, seçim kampanyasında ulaşılmadık seçmen kalmadığını özellikle daha önce sandığa gitmeyen seçmenlerin büyük bir bölümünün yapılan görüşmelerde ikna olduğunu belirtti. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdiği 6 Mayıs'tan bu yana Cumhur İtitfakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, teşkilatlar, eski ve yeni milletvekilleri ile tam saha İstanbul'da çalışmalarını sürdürdü. Mahalle temsilcileri aracılığıyla vatandaşla bir araya gelindi. Yine İstanbul'daki hemşehri dernekleriyle buluşuldu. AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları kapı kapı dolaşarak seçmenle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi, vatandaşların taleplerini not etti. Sandık bazlı yapılan çalışmada sandığa gitmeyen seçmenlerle birkaç defa yüz yüze görüşmeler yapıldı.