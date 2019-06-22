İstanbul için sandığa gidin

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Biz Birlikte Türkiye'yiz" mottosuyla dün akşam Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, iş insanlarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması konusunda sanayiciler ve üreticiler yanında sağlık alanı başta olmak üzere hizmet sektörüne de çok büyük görevler düştüğünü belirten Erdoğan, özetle şunları kaydetti:"Sadece son 6 yılda yaşadıklarımız dahi, bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkması halinde üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk olmadığını göstermeye yeterlidir. Terör örgütlerinin saldırılarından darbe teşebbüslerine ve ekonomik tuzaklara kadar uzanan bu badirelerden herhangi biri mesela bir Avrupa ülkesinin başına gelseydi, emin olun yerle yeksan olurdu ama Türkiye hamdolsun girdiği her sınamadan gücünü artırarak çıktı.Son günlerde, son haftalarda teröristlerin en üst kademelerinde olanların nasıl etkisiz hale getirildiğini görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Orada Doğulaştırmak, Balkanlaştırmak hatta belki Afrikalaştırmak isteyenlere karşı 82 milyon hep birlikte dimdik mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Belki bedel ödemeye devam edeceğiz ama hiç şüpheniz olmasın evlatlarımıza 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri çok daha güçlü, çok daha bağımsız bir Türkiye bırakmayı da başaracağız.31 Mart seçimlerinde Türkiye genelinde il genel meclisinde yaklaşık yüzde 60'lık, büyükşehir belediye başkanlıklarında yüzde 52'lik, il belediye başkanlıklarında da yüzde 55'lik bir oranla zaferle çıktık. İstanbul'da da Cumhur İttifakı olarak 39 ilçenin 25'ini, 312 belediye meclis üyesinin 180'ini kazanarak tartışmasız şekilde galip geldik. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tüm komisyonları da Cumhur İttifakı'nın, böylece zaten iş yönetim noktasında AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın kontrolü altında. Pazar günü (yarın) yapılacak seçimin dışında her şey aslında Cumhur İttifakı olarak bitti. Sadece vitrinde bir başkanlık olayı var. Bununla beraber eksik olan bir şey o da tamamlanacaktır.İstanbul'a yaptığımız çok şey var ama yapacağımız çok şeyler var. İnşallah Boğaz'ın altından üç katlı bir tüp yapacağız yine aynı şekilde. Hem oradan otomobiller geçecek hem de raylı sistem geçmek suretiyle yine Asya'yı Avrupa'ya bağlayacağız.Bizim bütün çabamız, dünyanın göz bebeği bu şehrin, emin ve ehil ellerde yoluna devam etmesi içindir. 23 Haziran'ın bu noktada hayırlara vesile olmasını diliyorum. İstanbullu hemşehrilerime sandığa muhakkak giderek, demokratik haklarına sahip çıkma çağrısı yapıyorum. Şu anda değişik illerden teşkilatlarımızın yoğun çalışmasıyla İstanbullu hemşehrilerimizi otobüslerle İstanbul'a getiriyoruz." Programa; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak'ın yanı sıra Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl, Burhan Çaçan, Mustafa Keser, Mustafa Topaloğlu, Coşkun Sabah ile Bülent Serttaş da katıldı.Çevrenizde şayet CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi'ne veya diğerlerine oy veren vatandaşlarınız varsa, İstanbul'un istikbali ile ilgili kanaatlerinizi onlarla paylaşmanızdır. Biz de İstanbul'u 1994 yılında hangi şartlarda teslim aldığımızı, hangi zorluklarla bugünlere getirdiğimizi unutmadık. Ama genç kuşak bunları bilmiyor.CHP adayının, 1994 yılında teslim aldığımız zihniyetin çok daha geri, çok daha ilkesiz, çok daha beceriksiz bir modeli olduğunu, bu kişiyi yakından tanıyan, sözlerindeki tutarsızlıkları tespit eden herkes biliyor.Cumhurbaşkanı olarak bizim şahıslarla işimiz olmaz. Bizim tüm mücadelemiz, bu şehri İstanbul'un bir daha benzer bir felakete maruz kalmaması için.Büyükşehir seçimlerinde bir tarafta bakıyorsunuz Binali Bey, öbür tarafta şu anda Beylikdüzü'nün işte belediye başkanıydı CHP'nin adayı şu anda. Binali Bey'le bu kişi mukayese edilebilir mi?