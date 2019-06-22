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2019 sabah.com.tr'de olacak! 23 Haziran İstanbul seçim sonucu ve ilçe ilçe partilerin oy oranları

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği gün geldi, çattı. için geri sayım başladı. Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı (CHP - İYİ Parti) adayı Ekrem İmamoğlu’nun yarışacağı seçim sonucu anbean bu başlık altından canlı olarak takip edilebilecek. 23 Haziran 2019’da Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasının ardından partilerin oy oranları en doğru bilgiler ile sizlere aktarılmaya başlanacak. 23 Haziran heyecanını sabah.com.tr’de yaşayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.6.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 12:46
İstanbul seçim sonuçları 2019 sabah.com.tr'de olacak! 23 Haziran İstanbul seçim sonucu ve ilçe ilçe partilerin oy oranları

bir kez daha sandık başına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yenilenmesine karar verdiği seçimlerin 23 Haziran'da yapılacağını açıklamıştı. Milyonlarca kişinin heyecan ile beklediği an geldi, çattı. Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı (CHP - İYİ Parti) adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarışacağı seçim sonucu merakla bekleniyor. 23 Haziran 2019 anbean en doğru bilgiler ile sabah.com.tr adresinden sizlere aktarılacak. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından İstanbul burada olacak.

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23 HAZİRAN 2019 İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul seçim sonuçları 23 Haziran 2019'da milyonlarca kişi tarafından heyecanla takip edilecek. Partilerin oy oranlarını ve seçim sonuçlarındaki son durumu bu başlık altından takip edebileceksiniz.

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İstanbul seçim sonuçları 2019 sabah.com.tr'de olacak! 23 Haziran İstanbul seçim sonucu ve ilçe ilçe partilerin oy oranları
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