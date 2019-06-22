1 milyon gecekondu sahibıne müjde

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbullular'a iki müjde daha verdi. Yıldırım, Maliye Hazinesi arsaları üzerinde evleri olup ilave kaçak kat yapmış ceza tutanakları tutulmuş olan vatandaşların da cezasının indirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak bir düzenleme yapacaklarını bildirdi. Düzenleme 1 milyon vatandaşı ilgilendiriyor.Binali Yıldırım, "Gecekondu olarak nitelendirilen, geçmişte tapu tahsis belgesi almış İstanbullular ve Maliye Hazinesi arsaları üzerinde evleri olup İmar Barışı'ndan faydalanan İstanbullular'ın tapularını 2B vasfındaki arsaların satışında olduğu gibi makul bedel ve taksitle alabilmelerini sağlayacağız" dedi. Tapu tahsis belgesi elinde bulunan ancak mülkiyeti Hazine'ye ait olan yerleri belediyeye devralacaklarını açıklayan Yıldırım, "Daha sonra uygun ödeme şartlarında hak sahiplerine tapularını vereceğiz.Yani gecekondu niteliğinde tapu tahsis belgesine sahip konutlar tapuya dönüştürülecek" dedi.Edinilen bilgilere göre, Yıldırım'ın müjdesiyle, 30 yıldır süren gecekondu sorunu kökten çözülecek. Düzenleme, yıllarca İstanbul'da kangren olmuş hazine arazileri üzerinde yaşayan 1 milyon vatandaşı ilgilendiriyor.Geçmişte belediyeden tapu tahsis belgesi alan ve hazine arazisi üzerine ev yapıp İmar Barışı'ndan faydalanan vatandaşların mülkiyet sorunu tarihe karışacak.Binali Yıldırım'ın altını çizdiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla birlikte yapılacak düzenlemeyle de Maliye Hazinesi arsaları üzerinde evleri olup ilave kaçak kat yapmış ceza tutanakları tutulmuş olan kişilere ceza indirimi gelecek. Ceza miktarları bina maliyetinin yüzde 5-10'una çekilecek. Böylece, mülkiyet sorunu yaşayan vatandaşlar tapu sahibi olurken önlerinde ilave bir maliyet olan kaçak kat cezalarından da kurtulmuş olacaklar.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Hazine arsaları üzerinde bulunan ve 4706 Sayılı Kanun (Hazine'ye ait taşınmazların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin yasal düzenleme) çerçevesinde hak sahiplerine satış için belediyelere devredilen yerlerdeki yapı bedeli ile ilave katların hak sahiplerine satışında yasal düzenleme hazırlandı.Bu yasal düzenleme çerçevesinde yapılar ile ilave katlardan yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 5'i alınacak. Böylece sayıları 45 bini bulan hak sahibi vatandaşın mülkiyet sorunu çözüme kavuşacak.Mevcut düzenlemeye göre, hak sahibi vatandaşlar satış bedelinin yüzde 10'unu peşin, geri kalanını 5 yılda taksitler halinde ödeyebiliyor.Taksitlere kanuni faiz oranının yarısı uygulanıyor. Yeni düzenlemenin de benzer şekilde olabileceği belirtiliyor.AK PARTİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, partisi tarafından Kağıthane'de düzenlenen mitingde de vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, "Seçim verilen oylarla değil sayılan oylarla kazanılıyor. Oylarımızı sayarken tırtıkladılar. Biz oyları çaldılar diyoruz. Bozuluyorlar. Çalmadıysanız niye bozuluyorsunuz? 29 bin fark nasıl 13 bine düştü? O zaman bu pazar günü çaldırmak yok. Oyumuza da sandığın namusuna da sahip çıkacağız" dedi. Yıldırım, "İSMEK öğretmenleri sizi de unutmadık. Siz de toplu ulaşımdan bedava yararlanacaksınız. Sadece öğrenciler değil abonman kartı olan herkes 205 lira yerine 165 lira abonman ücreti ödeyecek. 40 lira indirim yapıyoruz. Gençler 10 GB internetiniz bizden. Hayırlı olsun" diye konuştu.