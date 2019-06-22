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Son Dakika: ve Eminyet'ten dev operasyon!

'de ve Emniyet tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan, Norveç'te terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen tutuklandı.

Giriş Tarihi: 22.6.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 12:30
Son Dakika: MİT ve Eminyet'ten dev operasyon!

Terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Norveç vatandaşlığına geçip Roger Carlsen ismini alan A.A. (55) Bingöl'de gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ROGER CARLSEN BİNGÖL'DE TUTUKLANDI

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle yaptığı çalışmada, Norveç'te terör örgütü PKK/KCK adına faaliyetlerde bulunarak sözde sorumlu seviyesine gelen Norveç vatandaşı Roger Carlsen'ın Solhan ilçesinde olduğunu öğrendi. Ekiplerin çalışmasında şüpheli şahsın adresi tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TÜRK VATANDAŞLIĞINI TERK EDİP NORVEÇ VATANDAŞLIĞINA GEÇMİŞ

Yakalandığı adreste örgütsel dokümanlar ele geçirilen A.A. isimli Şüphelinin 2004 yılında Türk vatandaşlığını terk edip Norveç vatandaşlığına geçmesinin ardından Roger Carlsen ismini aldığı öğrenildi..

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Son Dakika: MİT ve Eminyet'ten dev operasyon!
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