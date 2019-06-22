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ile 1.5 saatlik görüşme

ZEYNEL YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2019
Neçirvan Barzani ile 1.5 saatlik görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti. Başkan Erdoğan'a cami çıkışında vatandaşlar sevgi gözterisinde bulundu. Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.
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Neçirvan Barzani ile 1.5 saatlik görüşme
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