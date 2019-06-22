Seçim yalanlarına Fahrettin Altun'dan esprili cevap

Her seçim döneminde olduğu gibi 23 Haziran öncesi de seçim yalanlarına başvuran muhalif trollerin yalanına ortak olan Gani Müjde'ye Fahrettin Altun'dan esprili bir yanıt geldi. Gani Müjde Twitter hesabından; "İDO, 21 Hazirandan başlayarak onlarca seferi iptal etmiş. Avşa, Bandırma, Bursa,Marmara Adası filan... Sebep Tarife değişikliği... Zamanlama manidar" paylaşımında bulundu.

FAHRETTİN ALTUN'UN CEVABI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kişisel Twitter hesabından Gani Müjde'nin tweetini alıntılayan Fahrettin Altun, "Sadece bu değil Gani Bey! Yüzerek de kimse geçemesin diye denize elektrik vereceklermiş. Hasbelkader sandığa ulaşan olursa diye uçan mühür mürekkebi bile yapmışlar. En son teknoloji diyorlar." paylaşımını yaptı. Altun'un yorumu sosyal medyada gündem oldu.

Sadece bu değil Gani Bey!



Yüzerek de kimse geçemesin diye denize elektrik vereceklermiş.



Hasbelkader sandığa ulaşan olursa diye uçan mühür mürekkebi bile yapmışlar.



En son teknoloji diyorlar ?? https://t.co/dvLnMa3tcg — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 22 Haziran 2019

KONUYLA İLGİLİ İDO'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO)'nden 23 Haziran'da 'sefer iptali' iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur" denildi

İDO'dan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"21-22 Haziran tarihleri arası Yenikapı- Bursa ve Bursa - Yenikapı hattında bazı seferler yolcu talebi olmaması nedeniyle birleştirilmiş olup 21 Haziran tarihinde 6 adet, 22 Haziran tarihinde 4 adet hızlı feribot seferleri ile karşılıklı olarak hizmet vermeye devam edecektir. İlgili hattımıza ait güncel sefer saatleri www.ido.com.tr adresimizden görüntüleyebilir ve 0850 222 44 36 veya 444 44 36 numaralı Çağrı Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur. 21-23 Haziran tarihleri aralığında 10 gidiş - 10 dönüş olmak üzere toplam 20 Yenikapı- Bursa ve Bursa - Yenikapı hızlı feribot seferlerimiz siz değerli yolcularımız için mevcuttur. Bu tarihler aralığında yolcu talebi olması halinde aynı hat özelinde ek seferler konulacaktır"